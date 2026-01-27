血糖値を下げ、代謝をUPさせる『蒸し大豆』作り置きもできる、簡単な食べ方って？

血糖値を気にする人ほど、忙しい毎日の中に、体にやさしい作り置きを仕込んでおきたいもの。 蒸し大豆を使ったミートソースは、血糖値の上昇をゆるやかにしながら、満足感もしっかり。刻んだ蒸し大豆がひき肉となじみ、噛むほどにうまみが広がります。パスタはもちろん、ドリアやオムレツにも使えて、冷蔵庫にあると助かる存在です。

蒸し大豆が血糖値を下げる⁉

蒸し大豆には水溶性、不溶性、両方の食物繊維が含まれており、食事でとった糖質が体内で吸収、分解されるのをサポートする働きがあります。また便秘を改善して腸内環境を整える効果も。さらに、代謝にかかわるビタミンB1も豊富で、糖質を分解してエネルギーに変える作用があります。

『蒸し大豆のミートソース』のレシピ

材料（作りやすい分量）

蒸し大豆…… 200g

玉ねぎのみじん切り……1/2個分

にんにくのみじん切り……1かけ分

オリーブオイル……大さじ1

豚ひき肉…… 100g

〈A〉

ホールトマト缶詰（400g 入り）……1缶

トマトケチャップ……大さじ2

ローリエ…… 1枚

オレガノ……少々

ドライバジル……少々

塩……小さじ1/4

こしょう……少々

作り方

（1）蒸し大豆は粗く刻み、ひき割り状にしてひき肉となじみやすくする。ホールトマトはフォークなどでつぶす。

（2）フライパンにオリーブオイル、にんにくを弱火で炒め、香りが 出てきたら玉ねぎを加える。しんなりしてきたらひき肉を加えて 中火にし、ポロポロになるまで炒める。蒸し大豆を加えて炒め 合わせ、水1/2カップ、〈A〉を加えてさっと混ぜる。汁けが少なく なるまで煮つめ、塩、こしょうで味をととのえる。パスタにかけるなどしていただく。



作り置きしておけば、考えなくても助かる日がある。体にやさしいミートソースが、毎日の調子をそっと支えてくれます。

（『オレンジページ』おとなの健康レシピ〈血糖値を下げる献立〉より）