今日27日(火)は昨日より気温が上がった所が多いものの、全国的に寒さが続いています。今週後半は再び寒さが厳しくなり、少なくとも1月いっぱいは続く予想です。寒さで体調を崩さないようお気を付けください。

今日も真冬の寒さ続く

今日27日(火)は、日本海を低気圧が進み、この低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいます。そのため、本州付近を覆っていた強い寒気は北上し、昨日26日(月)よりも少し寒さが緩んでいる所が多くなっています。ただ、これで平年並みの所が多く、真冬らしい寒さが続いています。





最高気温(前日差)は、仙台で7.0℃(+3.8℃)、東京で10.1℃(+1.5℃)、名古屋で8.4℃(+1.9℃)、大阪で10.8℃(+5.8℃)、福岡で9.4℃(₋0.6℃)です。※最高気温の値はすべて、午後3時20分までの速報値です。

1月いっぱいは厳しい寒さ

この先は寒気の南下に伴い、少なくとも1月いっぱいは厳しい寒さが続きそうです。関東から九州でも10℃を下回る日が多くなるでしょう。特に29日(木)から30日(金)頃は風も強まるため、実際の気温よりも寒く感じられそうです。朝の最低気温も低い日が続き、名古屋は30日(金)に₋1℃と、冬日になる予想です。寒さで体調を崩さないよう、暖かくしてお過ごしください。



2月に入ると、関東から九州では徐々に気温が高くなり、昼間は日差しにぬくもりを感じられそうです。札幌は31日(土)から2月3日(火)の最高気温は0℃と、平年並みの日が続くでしょう。

2月4日立春からは東京や福岡で15℃以上の日も

2月4日(水)は二十四節気のひとつ「立春」で、暦の上では春が始まります。北海道から北陸は寒さが続きますが、関東から九州は13℃くらいまで上がる日が多くなりそうです。福岡の5日(木)の最高気温は16℃と、3月下旬並みの暖かさになるでしょう。東京も8日(日)は15℃と、3月下旬並みの予想です。



日本気象協会が発表した春の花粉予測では、飛び始めが早い所で、福岡では2月上旬の予想です。花粉症の方は早めに対策を行うと良いでしょう。