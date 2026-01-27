ドル円１５４．５５近辺、ユーロドル１．１８７５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は154.55近辺、ユーロドルは1.1875近辺での推移。本日これまでのレンジは、ドル円が154.09から154.64まで、ユーロドルは1.1870から1.1899まで。足元の水準は、いずれも上記レンジでのドル高圏に位置している。総じて、今週に入って進行したドル安の流れに、やや調整が入る格好となっている。



ユーロ円は183.50近辺での推移。本日のレンジ183.09から183.61の高値圏に位置している。ドル円とともに円高一服の面も指摘される動きだ。



USD/JPY 154.54 EUR/USD 1.1875 EUR/JPY 183.52

