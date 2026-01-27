２７日の東京株式市場は前日のリスクオフの巻き戻しで買いが優勢となった。外国為替市場で円高が一服したことも買い安心感を誘った。



大引けの日経平均株価は前営業日比４４８円２９銭高の５万３３３３円５４銭と反発。プライム市場の売買高概算は２１億３５６１万株、売買代金概算は５兆８３１１億円。値上がり銘柄数は６８６、対して値下がり銘柄数は８４６、変わらずは６９銘柄だった。



きょうの東京市場は、前日に日経平均が先物主導で９６０円あまりの大幅安をみせた反動で押し目買いや買い戻しが優勢となり、主力銘柄を中心にリバウンドに転じた。外国為替市場で急ピッチで円高が進んでいることが警戒されたが、足もとでそれも一服しており市場センチメントが改善した。朝方はきょう公示された衆院選の行方を見守りたいとの思惑に加え、あすのＦＯＭＣの結果や日銀決定会合の議事要旨（１２月開催分）の内容を確認したいとのニーズが買いを手控えさせたが、その後は立ち直り、後場に入ると買い気が強まった。半導体セクターの主力株が買われ全体指数を押し上げる形となっている。ただ、前場・後場を通じて値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回った。売買代金もやや盛り上がりを欠いており６兆円台を下回った。



個別では、きょうも断トツの売買代金をこなしたキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が高く、アドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞、東京エレクトロン＜8035＞など半導体製造装置関連が一斉高。フジクラ＜5803＞が強い動きで、住友金属鉱山＜5713＞も上昇した。東洋エンジニアリング＜6330＞が値を上げ、サンリオ＜8136＞も堅調。低位のユニチカ＜3103＞がストップ高で値上がり率首位、日本高純度化学＜4973＞も１本値で値幅制限いっぱいに買われた。江崎グリコ＜2206＞の人気も目立つ。



半面、ファナック＜6954＞が冴えず、東京電力ホールディングス＜9501＞が大幅安に売り込まれた。ソニーグループ＜6758＞が冴えず、第一三共＜4568＞も売りに押された。インソース＜6200＞が急落、東邦亜鉛＜5707＞も大きく値を下げた。ライフドリンク カンパニー＜2585＞、Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ＜9267＞などの下げも目立つ。日本製鋼所＜5631＞も安い。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト