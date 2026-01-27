ゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S バイオハザード レクイエム エディション(SC-GNW10S-BH)」

パナソニックは、カプコンの人気ゲーム「バイオハザード(BIOHAZARD)」とコラボしたゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S バイオハザード レクイエム エディション(SC-GNW10S-BH)」を、直販限定で2月下旬より発売する。価格は35,200円。

2027年2月末までの販売を予定しているが、販売予定数を上回る場合は予定よりも早く販売を終了する。

2025年6月に発売した、ゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S」をベースにしたコラボ商品。GNW10Sは、ボディに4つのスピーカーを内蔵し、迫力あるサラウンドが楽しめるほか、人間工学に基づいた快適な装着感と直感的な操作性が特徴。低遅延なワイヤレス接続も実現している。

今回発売するバイオハザード レクイエム エディションでは、新たなサウンドモードとして、音の低域を強調しつつ空間の広がりを重視した「ホラーモード」を搭載。恐怖感や緊迫感が際立つ音響を実現したという。

また、ホラーモードに象徴される音の広がりや低音の再現性により、本モデルはカプコンサウンドチームによる推奨音質を取得している。

送信機

起動音には「バイオハザード レクイエム」のモチーフメロディーを採用。ベースモデル同様、サウンドモードやイコライザー設定はカスタマイズ可能で、様々なゲームで最適な音響体験を楽しむことができる。

ネックスピーカー本体・送信機には「バイオハザード レクイエム」のロゴをデザイン。本体にはキーカラーである“ブラッディレッド”を採り入れた。

またアプリデザインやパッケージにも「バイオハザード レクイエム」のビジュアルや荒廃したラクーンシティの姿が描かれており、細部までゲームの世界観を再現しているという。

パッケージ