昨オフ、戦力外になりながらも現役続行を目指していた前楽天の島内宏明が1月4日、前ロッテの澤村拓一が同8日、前広島の田中広輔が同17日と相次いで年明け後に現役引退を表明した。そして、過去にも移籍先が決まらず、年明け後に引退を発表した名選手たちが少なからず存在する。【久保田龍雄/ライター】

【写真特集】甲子園の怪物

これが僕の野球人生

平成唯一の三冠王・松中信彦（ソフトバンク）もその一人である。

ダイエー時代の2004年に打率.358、44本塁打、120打点で三冠王に輝いた“KING”も、13年以降は出番が激減し、41歳になった15年も左肩痛の影響で、チームの2年連続日本一に立ち会うことができずに終わった。

引退を表明した澤村拓一（右）（公式インスタグラムより）

同年限りでの引退が囁かれるなか、9月29日、松中は他球団で現役を続ける意向を示した。

「この何年間はボールが見えなくなりそうな時もありましたが、今年に限ればボールはしっかり見えています。体が元気だから続けられる世界ではないのはわかっていますが、正直体は元気だし気力もあります。もっと打ちたい、もっとこうしたらという自分がいる限りは、このまま引退するよりももっとボロボロになるまで野球を続けたほうが後悔しないのではないかと思い決断しました」という理由からだった。

その後、12球団合同トライアウトには参加せず、自主トレを続けながら、ひたすら朗報を待ったが、最終的に獲得のオファーを出したのは、ベースボール・チャレンジ・リーグの武蔵ヒートベアーズだけにとどまった。

「2月いっぱいまでと自分で決めていた」という松中は3月1日、「この終わり方が、探していたパズルの最後の1ピースだった。胸を張って後悔しないと言える。これが僕の野球人生」と最後まで自己流を貫き、19年間の現役生活にピリオドを打った。

野球観が違う

2000本安打達成後も現役続行を望みながら、叶わなかったのが、“満塁男”の異名をとった駒田徳広である。

巨人時代の1983年4月10日の大洋戦、初回のプロ初打席でNPB史上初の初打席満塁本塁打を記録した駒田は、4度にわたってチームの優勝（日本一1度）に貢献。94年に横浜にFA移籍後も同年から6年連続満塁本塁打を記録し、98年には球団の38年ぶりの日本一に貢献するなど、長く主力として活躍した。

だが、12年連続100安打以上を達成し、打率.291をマークした99年オフ、年俸2000万円ダウンと冷遇され、自分の居場所がなくなりつつある寂しい気持ちを抱いた。

さらに通算2000安打まであと「30」に迫っていた翌00年6月18日の広島戦、6回2死一、二塁の打席で、権藤博監督から「代える」の一言もなしに代打を送られた駒田は、「チームには申し訳ないが、僕と同じことをされたらどうするかってこと!」と、ヘルメットとバットをグラウンドに叩きつけて、怒りを爆発させた。

実は、前年10月に駒田がチームのあり方について、野手陣の不満を代表する形で意見を述べて以来、権藤監督とのコミュニケーションはなくなっていたという。

心配した山下大輔ヘッドコーチが「2000本という目標があるじゃないか。今日は帰っていいから」と気遣うと、駒田はスタンドで観戦していた家族を連れて、試合中に帰宅した。

ところが、この行動が「無断帰宅」「職場放棄」と報じられ、報道陣に「野球観が違う」と発言したことも首脳陣批判と受け止められてしまう。

翌19日、球団から罰金30万円と2軍降格のペナルティを科せられた駒田は、7月18日に再登録されると、9月6日の中日戦で目標の2000本安打を達成したが、同22日、チームの活性化を理由に戦力外通告を受けた。

「これじゃまるで、2000本安打を打つために野球を続けてきたみたいじゃないか」と納得できない駒田は「可能性があれば、せめてもう1年」と現役続行を望み、移籍先を探した。

だが、38歳という年齢や高年俸がネックとなり、一度は近鉄から声がかかるも、話は白紙に戻った。

そして、年明け後の01年1月18日、2日後に球界の大物OBも多数出席して、2000本安打達成を祝う会が開かれることなどから、「誤解を招くようなことはしたくない」と現役引退を発表した。

引退は死んだ時

事実上、選手としてのキャリアは終わったはずなのに、現役引退を表明していないのが、中村紀洋である。

野球人生を暗転させる事件が起きたのは、DeNA時代の2014年5月6日の巨人戦だった。1点リードの8回無死一塁で打席に入った中村は、「自身の判断で盗塁してもよい」とベンチから指示されていた一塁走者・梶谷隆幸の動きが気になって打撃に集中できず、三ゴロ併殺打に倒れた。

試合後、「負けている場面ならわかるが、ここは（自分の打席に）集中したかった」と発言したことが中畑清監督の耳に入り、采配批判と受け止められてしまう。

中村は2年前にも打席中に二盗を決めた内村賢介を「なぜ盗塁するのか」と非難して2軍落ちしており、2度目であることを重く見た球団側は無期限2軍のペナルティを科した。

そのまま2軍でシーズンを終えた中村は、10月3日に戦力外通告を受けると、現役続行を表明し、12月2日に自由契約公示を受けた。

オリックス退団後の07年は2月に育成選手として中日入り、楽天を自由契約になった11年も5月にDeNA移籍が決まったが、すでに40歳を過ぎていた中村に対し、オファーを出す球団は、登録期限ギリギリの7月31日になってもなかった。

だが、中村は「引退は死んだ時。体が動くうちはチャレンジしつづけることが本来の生き方」と“生涯現役”を宣言して現在に至っている。

元阪神、オリックスの井川慶も「どうせなら辞めるって言わないで、できるところまでやってみたい」と引退宣言をしていない。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘！激突！東都大学野球』（ビジネス社）。

デイリー新潮編集部