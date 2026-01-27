歌手のKIINA.さんこと氷川きよしさんが、自身のインスタグラムを更新。20日間にわたる稽古の様子や近況をファンに報告しました。



【写真を見る】【 氷川きよし 】 サングラス姿のオフショット公開 20日間の過酷な稽古も 「いよいよ明日で終わり」と気合十分





氷川さんは「20日間の稽古がいよいよ明日で終わり 後1日しっかり自分と戦います みんなーっ！楽しみにしていてね」とメッセージを投稿。稽古の大詰めを迎えていることを明かしています。







投稿された写真では、目を引く柄のコートを着用した姿が複数枚公開されています。一枚目の写真では、帽子とサングラスを身につけ、車内で撮影されたオフショットを披露。







二枚目では石張りの壁と金属製の手すりがある階段で、コートに黒のタートルネック、淡青のデニムを合わせたコーディネートを披露。階段の途中で手すりに手を掛け、上を見上げるポーズをとっています。







また、三枚目の写真では、バッグから顔をのぞかせるオレンジ色のぬいぐるみの犬とともに撮影された一枚も。







20日間という長期にわたる稽古は、自身のヒット曲「白雲の城」と書かれた青い台本から、明治座で1月31日(土)に開幕する「氷川きよし特別公演『白雲の城』」とみられ、「楽しみにしていてね」という言葉とともに、ファンの期待を高めています。



【担当：芸能情報ステーション】