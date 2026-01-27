お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が、24日放送のMBS「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。若手芸人の収入事情に驚きの声を上げた。

この日は「ダブルヒガシ」「カベポスター」「豪快キャプテン」の若手コンビ3組が参加。最近の若手芸人の活動話などで盛り上がった。

そこで若手の収入事情の話題になり、かまいたち・濱家が「配信ライブとかめっちゃ売れるんやろ？」と質問。平日の公演は基本的には配信されるなどの事情を聞くと、濱家は「めっちゃ、もらってるんちゃう？」と興味を見せた。

ダブルヒガシ・東が「正直、エグいぐらいもらっていると思います」と告白。「余裕で飯食えてる？」と濱家が聞くと、全員が「余裕で」と口を揃えるほどだった。

「どれぐらい？」と具体的な数字を求めた山内は「先に言うわ。俺らが東京出る前、レギュラー番組7、8本あった」と説明。濱家が「70万ぐらいかな」と赤裸々に告白したが、若手は「あぁ〜」という微妙なリアクションで、思わず濱家が「腹立つわ」と悔しがった。

「昔ですもんね」「配信もない」「物価が違いますもんね」などと若手がイジり倒すまさかの展開。山内が「70万タッチしたことある人？」と挙手を求めると、6人全員が手を挙げるまさかの結末となった。

これには濱家が「凄いな。ええ傾向やけどな」と驚き、山内も「これはめっちゃギャラが変わっている」と引きつった笑いを見せていた。