お笑いコンビ、よゐこ有野晋哉（53）が27日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。自身が出演するCS長寿番組「ゲームセンターCX」の手応えを感じた瞬間について語った。

「ゲームセンターCX」は有野が「有野課長」としてさまざまなレトロゲームに挑戦するバラエティーで、03年のスタートから現在まで続く長寿番組。当時ゲーム実況は斬新なジャンルで、パーソナリティーのパンサー向井慧から「手応えみたいなのありました？」と聞かれると、「1回目の放送が終わった時に、スタッフがすげえ喜んでて。『2ちゃんでスレが7立ちました』って。7000スレッド。1回の放送で7000の書き込みがあった。それを全部コピーして、タウンページぐらい分厚いの」と大反響だったという。

また「それも褒めてくれるのばかり」といい、番組スタッフが「この番組当たってる」と確信した瞬間のエピソードも紹介。有野は「『みなさんのおかげでした』のスタッフルームで作家がずっと作業してて。CSを流してる音で（ゲーム）『ツインビー』が流れててんて。『ツインビー』やってたら、そこらで雑魚寝してるADがのそっと起きて、『ツインビー』の画面見に来だしてんて。フラフラやのに」と笑った。

起き出したADの様子についても「『ぎゃーっ！』て言ってゲラゲラ笑い出して。『ああAD起こした、この番組』と思って。『これ当たりますよ』って言われた」とスタッフに告げられたと振り返った。

現在まで22年続く番組となり「知らないスタッフの肌感というのかな」と感慨深げだった。