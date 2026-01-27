出張先や旅行先で、ホテルのWi-Fiが遅くて仕事が進まない、カフェの公共Wi-Fiはセキュリティが不安で利用しにくい、といった経験は誰にでもあるだろう。オンライン会議中に回線が途切れてしまったり、動画のダウンロードに異常に時間がかかったりすると大きなストレスを感じるものだ。特にビジネスシーンでは、安定した高速インターネット環境が必須条件とも言える。

そんな悩みを根本から解決してくれるかもしれない、画期的な製品がASUSから登場する。次世代Wi-Fi 7に対応した手のひらサイズのポータブルルーター「ASUS RT-BE3600 Go」だ。本製品は2026年1月23日（金）より一般販売が開始される。

製品概要 製品名：ASUS RT-BE3600 Go

価格：19,980円（税込）

発売日：2026年1月23日

製品ページ：※リンクが削除されました。

ASUS RT-BE3600 Goが叶える次世代Wi-Fi 7の超高速通信

ASUS RT-BE3600 Goの最大の特徴は、何と言っても最新の無線LAN規格であるWi-Fi 7（IEEE 802.11be）に対応している点だ。この規格により、最大3,600Mbpsという通信速度（理論値）を実現しているとのこと。

現行のWi-Fi 6/6Eと比較しても進化を遂げており、複数の周波数帯を同時に利用することで、より安定した大容量通信が可能とのこと。また、ゲームやVR/ARコンテンツなどで求められる低遅延性も、ASUS RT-BE3600 Goは優れている。出張先のホテルで高画質な動画会議に参加する場合や、大容量ファイルを素早くダウンロードしたい場合でも、その性能を存分に発揮してくれるだろう。

旅先での不安を解消する「デュアルWAN機能」

旅行中や出張先で、ホテルのWi-Fiが不安定だったり、スマートフォンのモバイル回線が途切れたりして困った経験は少なくないはずだ。ASUS RT-BE3600 Goは、このような状況で非常に役立つ「デュアルWAN機能」を搭載している。

この機能により、ホテルのWi-Fiとスマートフォンのテザリング（モバイル回線）を自動的に切り替えることで、常に安定した通信を確保できる。大切なオンライン会議中に回線が切れるといった事態を回避し、インターネット接続の「お守り」のような存在として、ユーザーに安心感を提供してくれるだろう。

スライドスイッチで簡単！ASUS RT-BE3600 GoのVPNと堅牢なセキュリティ

インターネット上のプライバシーとセキュリティは、現代において非常に重要な要素だ。ASUS RT-BE3600 Goは、VPN（Virtual Private Network）機能を搭載しており、スライドスイッチひとつで拠点間VPNへ簡単に接続できる点が特徴である。これにより、外出先から自宅やオフィスのネットワークへ安全にアクセスできるほか、公共Wi-Fiを利用する際のセキュリティリスクを大幅に低減することが可能だ。リモートワークが多い方や、海外旅行中に現地のWi-Fiを利用する機会が多い方にとって、ASUS RT-BE3600 GoのVPN機能は心強い味方となるだろう。

加えて、ASUS独自のネットワークセキュリティ機能「AiProtection」も搭載している。これは、まるで自宅にセキュリティ専門のガードマンがいるかのように、マルウェアやウイルスから接続されたデバイスを守ってくれるとのこと。インターネットを安心して利用するための、非常に堅牢なセキュリティ対策が施されているのだ。

2.5Gbps WANポートやUSB-C給電など見逃せない高性能

ASUS RT-BE3600 Goは、上記の主要機能以外にも、ユーザーの利便性を高める様々な高性能を備えている。

2.5Gbps WANポート搭載: 高速な光回線環境を最大限に活かせるポートを備えている。 USB-C給電対応: モバイルバッテリーからも給電できるため、電源を選ばずに柔軟な運用が可能だ。 ASUS AiMesh対応: 複数のASUSルーターと連携し、メッシュWi-Fiネットワークを構築できる。自宅での利用時も広い範囲をカバーできるため、非常に便利である。 QoS機能: 特定のアプリやデバイスの通信を優先させることで、より快適な利用をサポートしてくれる。

これらの機能が、コンパクトなASUS RT-BE3600 Goのボディに凝縮されている。製品の詳細は以下の通りだ。

通信規格: Wi-Fi 7（IEEE 802.11be）/ax/ac/n/a/b/g 通信速度: 最大3,600Mbps（デュアルバンド） 周波数帯: 2.4GHz / 5GHz 有線ポート: 2.5Gbps WAN ×1 / 1Gbps LANポート ×1 給電方式: USB給電対応 主な機能: VPN対応、AiProtection（ネットワークセキュリティ）、QoS機能、AiMesh、ペアレンタルコントロール、セーフブラウジング、ゲストネットワーク、VLAN設定、VPNフュージョン、VPNサーバー/クライアント (OpenVPN、IPSec、PPTP、WireGuard対応)、インスタントガード、4G/5G USBドングル&スマホのUSBテザリング対応、ファイル共有

ASUSは、マザーボードやグラフィックカードをはじめ、ノートPC、スマートフォンなど、幅広い分野で高品質な製品を提供しているグローバル・テクノロジー・リーダーである。その品質、イノベーション、そして優れたデザインは世界中で高く評価されており、ASUS RT-BE3600 Goも、そんなASUSの技術哲学が詰まった逸品と言えるだろう。

ASUS RT-BE3600 Goで実現する、どこでも快適な未来のネット環境

ASUS RT-BE3600 Goは、単なるポータブルルーターの枠を超えたデバイスといえる。Wi-Fi 7という最先端技術を手のひらサイズに凝縮し、どこへでも持ち運べる自由さと、ASUSならではの堅牢なセキュリティ、そして多彩な機能を提供する。

外出先でのネットワーク環境に不満を感じている方、セキュリティを重視している方、最新の高速Wi-Fiをいち早く体験したい方にとって、ASUS RT-BE3600 Goは「買い」の製品となるだろう。ぜひこの機会に、ASUS RT-BE3600 Goであなたのネット環境を一段上のレベルへ引き上げてみてはいかがだろうか。

ギャラリー

出典・関連リンク ASUS 公式サイト





※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。