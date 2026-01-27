寄り添う2人の心「傷口と包帯」第28話「貧血と2人2」が無料公開！政略結婚が進む中で……
【第28話】 1月27日 無料公開
講談社は1月27日、七井海星氏によるマンガ「傷口と包帯」第28話「貧血と2人3」を月マガ基地にて無料公開した。
無料公開された第28話では、理世のもとに、政略結婚の相手である鳩羽から連絡がくる。スラングまみれのアニメの感想と貧血が原因で再び横になる切谷。そんな彼に理世は、自身の想いを告げる。
なお、現在月マガ基地では、最新話となる第29話も100ポイントで読むことができる。
／- 月マガ基地 (@getsumagakichi) January 27, 2026
📣#月マガ基地 1/27(火)無料話更新!!
『#傷口と包帯』@kizuguchihoutai
関東一円を占めるヤクザの親分の娘の世話係を言い渡された若頭・切谷。しかし、そのお嬢様は推しの「弱り」に興奮する特殊性癖をもつ #ヨワラー だった…！
📚第２８話 貧血と２人③https://t.co/LHNGJqzePw
📕第３巻… pic.twitter.com/UyTxDOw8TQ