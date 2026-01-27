【第28話】 1月27日 無料公開

講談社は1月27日、七井海星氏によるマンガ「傷口と包帯」第28話「貧血と2人3」を月マガ基地にて無料公開した。

無料公開された第28話では、理世のもとに、政略結婚の相手である鳩羽から連絡がくる。スラングまみれのアニメの感想と貧血が原因で再び横になる切谷。そんな彼に理世は、自身の想いを告げる。

なお、現在月マガ基地では、最新話となる第29話も100ポイントで読むことができる。

