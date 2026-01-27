早ければ2月初旬にゴーサイン? 左膝手術のネイマールが復帰へ前進
サントスが26日にクラブ公式インスタグラム(@santosfc)を更新し、FWネイマールがピッチでのトレーニングを再開したことを報告した。
ネイマールは昨年11月に左膝内側半月板を損傷したが、降格危機のチームのためにプレーを続け、残留に大きく貢献。シーズン終了後に手術を受けていた。
クラブは芝生でランニングを行うネイマールの動画や写真を投稿。本人もインスタグラム(@neymarjr)でランニングのほか、フィットネス系のトレーニングをこなすショットを複数アップした。
ブラジル『グローボ』によると、チームメイトと一緒にボールを使った練習に移行する前の最終段階とみられ、少なくとも1週間、このプロセスを続ける予定。試合への復帰時期はまだ不透明だが、楽観的な見通しでは2月初旬にプレー可能となる場合もあるようだ。
