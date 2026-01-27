「こんなのあげられたら終わりです。消してください」山形DFがクラブ公式の投稿に反応
モンテディオ山形のDF川井歩が27日に自身のX(@h_ayumu)を更新し、クラブに対して“証拠写真”の削除をお願いした。
この日はGK渋谷飛翔の31歳の誕生日。クラブは公式X(@monte_prstaff)で「午前練習終了直後、待っていたのは手荒い誕生日の洗礼……!」と、渋谷がチームメイトから水をかけられる写真を掲載した。
その中で1人だけアクエリアスのボトルで祝福していた川井は、クラブの投稿を引用リポスト。「この後アクエリかけた奴だれだと渋くん探していたのでこんなのあげられたら川井終わりです。消してください」と綴った。
ファンからは「ほんとだみんな水なのに!」「アクエリはダメだ」「川井選手面白すぎる」「バレちゃう 消してあげてくださ~~~い」といった声が寄せられている。
この日はGK渋谷飛翔の31歳の誕生日。クラブは公式X(@monte_prstaff)で「午前練習終了直後、待っていたのは手荒い誕生日の洗礼……!」と、渋谷がチームメイトから水をかけられる写真を掲載した。
その中で1人だけアクエリアスのボトルで祝福していた川井は、クラブの投稿を引用リポスト。「この後アクエリかけた奴だれだと渋くん探していたのでこんなのあげられたら川井終わりです。消してください」と綴った。
この後アクエリかけた奴だれだと渋くん探していたのでこんなのあげられたら川井終わりです。消してください。 https://t.co/UeF378F8Kk— 川井歩 (@h_ayumu) January 27, 2026