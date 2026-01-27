「オーナーと仲良いから…」明け方のコンビニ狙い“後払い詐欺”　2カ月で現金120万円超とタバコ詐取　40代の男を逮捕【韓国】

韓国で明け方の時間帯に首都圏一帯のコンビニを回り、従業員を騙して多額の現金を騙し取った疑いのある40代の男が警察に逮捕された。

1月27日、警察によると、仁川南洞（インチョン・ナムドン）警察署は詐欺の疑いが持たれている40代の男A氏を逮捕・拘束して捜査を行っている。

A氏は昨年11月7日から今年1月20日までの間、ソウル、京畿（キョンギ）、仁川（インチョン）など首都圏一帯のコンビニで従業員14人を騙し、現金約1200万ウォン（日本円＝約128万円）とタバコなどの商品を騙し取った疑いが持たれている。

A氏の犯行手口は巧妙だった。主な犯行対象は、未明に従業員が1人で勤務しているコンビニで、A氏はカラオケ店など近隣店舗の従業員を装い、「お釣りを先に渡してくれれば、店の締め作業が終わった後に小切手で支払う」と騙して、現金や商品を受け取る手口を使っていた。

小切手は受け取れないという従業員に対しては、「店のオーナーと親しい間柄だ」と言って信用させるなど、その場しのぎの言い逃れもしていたという。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

A氏からは詐欺など複数の前科が確認されており、警察は現在、余罪の有無などについても調べている。

（記事提供＝時事ジャーナル）