1月27日までに、三代目 J Soul Brothersの公式Xが更新され、春に控えるライブに向けてメンバーそれぞれからメッセージが公開された。そのなかに今市隆二の動画もアップされ、近影に注目が集まった。

同グループは、デビュー15周年を記念して2026年4月11日と12日に、東京・味の素スタジアムでライブを開催する予定だ。『三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER 〜ONE〜”』と題して、アニバーサリーイヤーを彩る特別なステージを披露する。

「ライブ開催にともなって、2026年1月19日から、ファンクラブ会員限定で先行のチケット申し込みが開始されました。このスタートとともに、グループの公式Xでは、メンバーひとりひとりからメッセージが届き、動画が投稿されていました。1月25日には、2026年7月に泥酔しタクシー運転手への暴行と脅迫の疑いで書類送検された、今市さんもメッセージを届けていました」（芸能ジャーナリスト）

動画では、帽子をかぶりサングラスをかけた今市が登場。プライベート感あふれるラフな装いでコメントを届けた。同時にXでは、久々に登場する今市への近影にさまざまな声が寄せられた。

《ワイルドなっとる》

《あご髭カッコいいーーー》

《りゅうちゃんお髭濃いめやばい》

事件後、公に出てくることはなかった今市。書類送検から約半年が経ち、髭をたくわえ“ワイルド化”した彼の姿にファンも驚愕していた。

「11月9日には、公式サイトが今回の事件について言及し、『本件につきましては、先般、検察庁から刑事事件としての処分はなく、不起訴処分となったとの正式な通知をいただきましたことをご報告いたします』と、不起訴となったことをお知らせしていました。さらに当時、『今後の今市の活動につきましては、段階的に準備を進め、来年より活動を再開していく予定です』と記されており、2026年から本格復帰する予定であることを報告していました」（前出・芸能ジャーナリスト）

予定どおり、新たな年から始動した今市。周年イヤーとなる記念ライブへの参加が明らかになり、ファンも歓喜にわいている。

「今市さんは騒動の発覚時、公式サイトで謝罪のコメントを発表しました。さらに12月には、ファンクラブ会員に向けて謝罪のメッセージを公開し、活動再開についても報告していたようです。ここにくるまで、着々と新たなスタートの準備をしていたと思われます。ファンとしては、また彼の歌う姿が見られることはこの上ない喜びでしょう」（同前）

今市の再起した姿が見られるようだ。