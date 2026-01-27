女優の戸田恵梨香が２７日、都内で行われた「Ｎｅｘｔ ｏｎ Ｎｅｔｆｌｉｘ ２０２６」に出席した。

Ｎｅｔｆｌｉｘの新作ラインアップを紹介するイベント。占い師・細木数子さん（２０２１年死去、享年８３）の人生を描いた「地獄に堕ちるわよ」（４月２７日配信スタート、瀧本智行監督＆大庭功睦監督）で主演を務める戸田は、オファー時について「どうしちゃったんだろうと思った。体格、年齢もそうですし、私には似ても似つかない。まさか私が演じるとは思わなかった」と回想。「とにかく不安になったんですけど、監督から『マネしなくて良い』『戸田さんから思う通りに演じてもらえれば良い』と伝えてくださったのが勇気になりました」と振り返った。

劇中では細木さんの１０代から６０代までを演じ「一人の人生をお芝居できるって朝ドラとか大河ドラマしかないと思っていたけど、こういう機会をいただいて一人の人生を生きさせてもらって、本当に『生きたな！』と感じた」と告白。「楽しい人生を生きられてしまったなという、ぜいたくな時間でした」と目を細めた。

配信に向けて「色眼鏡で見られ、斜に構えられて見られる方の方がたくさんいらっしゃるのかなと思うんですけど、見進めていると細木数子さんが何を思って何を抱えていたのかが見えてくると思う」とアピール。「暴露されたこと、テレビで言われていたこととは違う細木さんが見られると思います」と呼び掛けていた。