the 原爆オナニーズが3月5日、6曲入りミニアルバム『BECOMING THE原爆オナニーズ』をリリースすることが発表となった。2010年リリースのアルバム『SOLID』以来、15年ぶりとなるオリジナル作品の完成だ。

リリース形態はCDとアナログの2種類。「Time Is Tight」「What Can I Do ?」「Another Loser」「Each Day I Die」「Tie Down」「Spin Me Round」といった全6曲が収録される。

以下に『BECOMING THE原爆オナニーズ』に関するTAYLOWのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「タイトルは、the 原爆オナニーズになるとか、the 原爆オナニーズの成長という意味合いで、“これでthe 原爆オナニーズになった”というイメージ。

JUST ANOTHER THE 原爆オナニーズ(これがthe 原爆オナニーズ)

NOT ANOTHER THE原爆オナニーズ(これこそthe 原爆オナニーズ)

から続いている感覚だ」

──TAYLOW

◆ ◆ ◆

CD『BECOMING THE原爆オナニーズ 』

12inch/45rpm『BECOMING THE原爆オナニーズ 』

■アルバム『BECOMING THE原爆オナニーズ 』

2026年3月5日(木)発売

レーベル：TRIPPIN’ ELEPHANT

【CD】TERNG-137 ￥2,500(税込)

予約リンク：https://diskunion.net/portal/ct/detail/1009177855

【12inch/45rpm】TERNG-138 ￥3,500(税込)

予約リンク：https://diskunion.net/portal/ct/detail/1009177877

7inch/45rpm「Each Day I Die」

■シングル「Each Day I Die」

2026年3月5日(木)発売

レーベル：TRIPPIN’ ELEPHANT

【7inch/45rpm】TERNG-139 ￥2,000(税込)

予約リンク：https://diskunion.net/portal/ct/detail/1009177900

