the 原爆オナニーズ、15年ぶりオリジナル作品を3月リリース
the 原爆オナニーズが3月5日、6曲入りミニアルバム『BECOMING THE原爆オナニーズ』をリリースすることが発表となった。2010年リリースのアルバム『SOLID』以来、15年ぶりとなるオリジナル作品の完成だ。
リリース形態はCDとアナログの2種類。「Time Is Tight」「What Can I Do ?」「Another Loser」「Each Day I Die」「Tie Down」「Spin Me Round」といった全6曲が収録される。
以下に『BECOMING THE原爆オナニーズ』に関するTAYLOWのコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「タイトルは、the 原爆オナニーズになるとか、the 原爆オナニーズの成長という意味合いで、“これでthe 原爆オナニーズになった”というイメージ。
JUST ANOTHER THE 原爆オナニーズ(これがthe 原爆オナニーズ)
NOT ANOTHER THE原爆オナニーズ(これこそthe 原爆オナニーズ)
から続いている感覚だ」
──TAYLOW
◆ ◆ ◆
■アルバム『BECOMING THE原爆オナニーズ 』
2026年3月5日(木)発売
レーベル：TRIPPIN’ ELEPHANT
【CD】TERNG-137 ￥2,500(税込)
予約リンク：https://diskunion.net/portal/ct/detail/1009177855
【12inch/45rpm】TERNG-138 ￥3,500(税込)
予約リンク：https://diskunion.net/portal/ct/detail/1009177877
■シングル「Each Day I Die」
2026年3月5日(木)発売
レーベル：TRIPPIN’ ELEPHANT
【7inch/45rpm】TERNG-139 ￥2,000(税込)
予約リンク：https://diskunion.net/portal/ct/detail/1009177900
