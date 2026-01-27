俳優の斎藤工が２７日、都内で行われた「Ｎｅｘｔ ｏｎ Ｎｅｔｆｌｉｘ ２０２６」に出席した。

Ｎｅｔｆｌｉｘの新作ラインアップを紹介するイベント。タレント・はるな愛の半生を描いた「Ｔｈｉｓ ｉｓ Ｉ」（２月１０日配信スタート、松本優作監督）に出演する斎藤は「豊かなラインナップの中にこの作品が参加していることが誇らしい。早く見せたい気持ちと、まだ見せたく奈気持ちがある。公開日を皆さんとワクワク待ちたいなと思います」と率直な心境を口にした。

劇中では、主人公・アイに性別適合手術を行う医師・和田耕治を演じる。撮影時について「強く鋭利な、しっかりとその奥に意味を持った社会的作品なんだなと。世相と未来に向けた作品になっているなと思っていた」と回想。「意味深いテーマの作品に関われたことをうれしく思ってますね」とかみ締めた。

試写については「はるな愛さんと愛さんのお母様、和田先生と見させていただいて、見終わった後に涙を流して抱き合っていた。それを見てこの作品のゴールだなと思った」としみじみ。「全世界に届く前に一番届くべき人に届いたと思う。夢を支えることが夢になった和田耕治の物語でもあるので、皆さまの心の奥に届くことを願っております」と呼び掛けた。

Ｎｅｔｆｌｉｘの魅力を問われると「Ｎｅｔｆｌｉｘで初めて出させていただいたのが『ヒヤマケンタロウの妊娠』で、ビジュアルが世に出たときに海外で謎の話題になってＮｅｔｆｌｉｘの社会性を感じた。『極悪女王』では１０００人のエキストラを呼んだり見えないところを描くところに魅力を感じている」と熱弁。「目に映らない空気をしっかり描く体制に感動しますし、和田先生を演じるにあたっても細かいくせだったりお好きなものだったり所作だったり、監督とも和田先生のフィルターを通してディスカッションさせていただいた。人を大事にしてくれるというところでは信頼を寄せています」とうなずいていた。