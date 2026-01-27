東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」の1階レストラン「カシュカシュ」に、平日ディナー限定の「フォアグラ丼」が登場！

2025年11月に登場し、大人気を博したメニューが、旬の食材を取り入れて期間限定で再登場します☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」ディナービュッフェ「フォアグラ丼」

提供期間：2026年2月2日（月）〜2月13日（金）計9日間

提供時間：平日ディナー限定（※2月11日(水・祝）を除く）

開催場所：浦安ブライトンホテル東京ベイ 1Fレストラン「カシュカシュ」

浦安ブライトンホテル東京ベイの1階レストラン「カシュカシュ」にて9日間限定で提供される「フォアグラ丼」

2025年11月に登場し、「ビュッフェでこのクオリティは驚き」「満足感が別格」と多くの反響を呼んだ人気メニューが、旬の食材を取り入れた早春仕様で期間限定復活します。

今回提供される「フォアグラ丼」は、ホテルオープン時から受け継がれてきたレシピをもとに仕上げる、ブライトンスタイルの逸品です。

主役となるフォアグラは、表面を高温で一気に焼き上げるソテー仕立てにすることで、外は香ばしく、中はとろけるような食感を実現しています。

ごはんには、ニンニクを効かせた和風たれを合わせ、フォアグラの濃厚な甘みとコクを引き締めるアクセントに。

香ばしさ、コク、旨みが一体となった味わいは、一口頬張るごとに満足感が広がり、思わず箸が進みます。

今回はさらに、旬の筍と菜の花を添え、早春らしい軽やかさをプラス。

シャキッとした筍の食感と、菜の花のほのかな苦味と香りが、フォアグラの濃厚さに心地よい余韻を添えます。

ビュッフェの中でもひときわ存在感を放つ、今だけの特別メニューです。

ビュッフェスタイルでフォアグラ丼を楽しめる機会は珍しく、毎回多くの注目を集めています。

開催中：あまおう苺スイーツとローストビーフ、海の幸のご褒美ビュッフェ

開催期間：開催中〜2026年3月1日（日）

料金：大人 6,500円(税込)〜／7〜12歳 3,300円(税込)〜／4〜6歳 2,300円(税込)〜／3歳以下 無料 ※ソフトドリンクバー付

※平日／土日祝、ランチ／ディナーにより料金は異なります

「カシュカシュ」では、期間限定の「あまおう苺スイーツとローストビーフ、海の幸のご褒美ビュッフェ」を開催中。

心も身体も温まる冬の味覚が、ライブキッチンで五感とともに楽しめます。

今しか味わえない美味しさが、特別なひとときを演出。

家族やカップル、友人同士で過ごす“おいしい時間”が楽しめるビュッフェです。

極上の「伝統のローストビーフ」に、冬限定のソースが登場。

シェフが丁寧に焼き上げる「伝統のローストビーフ」は、一度食べたら人に言いたくなるカシュカシュの看板メニュー。

定番の和風ソースとグレイビーソースに加え、今冬は「ビーツとヨーグルトの特製ソース」が新たに登場しました。

赤いビーツの彩りとヨーグルトのまろやかな酸味が肉の旨みを引き立て、冬らしい深みのある味わいに。

シェフが目の前で一枚一枚を切り分け、まるで作品のように盛り付けていく様子に、誰もが思わず見とれてしまいます。

温かな湯気に包まれながら頬張る一口は、まさに“ご褒美”の味です。

香ばしさに心が踊る「ケイジャンシュリンプ 香草バター風味」ランチ限定で登場

鉄板から立ちのぼる香ばしい香りとともに登場するのは、スパイス香る「ケイジャンシュリンプ 香草バター風味 バターライス添え」

ぷりっとした海老を鉄板で香ばしく焼き上げ、バターとハーブの風味を重ねることで、食欲を誘う深い香りが広がります。

ランチ限定のこの一皿は、フランスの伝統がアメリカの食材・文化と融合した郷土料理“ケイジャン”をカシュカシュらしくアレンジ。

スパイスの刺激とバターのコクが絶妙に絡み合い、思わず笑顔になるおいしさです。

ディナー限定「クラブ＆シュリンプケーキ ビスク風ソース」

夜の鉄板で楽しみたいのは、海の幸の旨みをぎゅっと閉じ込めた「クラブ＆シュリンプケーキ」

蟹と海老をベースに、タマネギやチーズ、ハーブを合わせてふんわり焼き上げています。

香り高いビスク風ソースを絡めれば、濃厚で贅沢な味わいが口いっぱいに広がるのが特徴。

温かみのある照明に包まれたディナータイム。大切な人と過ごす夜に、心まで満たされる一皿です。

体の芯から温まる「ライスヌードル 鶏と帆立のスープ」

鶏と帆立の旨みをじっくり引き出したスープにやさしく香る生姜を入れた、〆にもぴったりの、ほっとする味わい。

軽やかなライスヌードルとともに味わえば、冬の冷えた体にやさしく染み渡ります。

黒豚とビーフのミートローフ バルサミコ風味

しっとり柔らかく、香ばしい香りが広がるミートローフ。

黒豚と牛肉を絶妙なバランスで合わせ、焼き色を付けずにじっくりローストすることで、ほろほろのやわらかさが実現しています。

仕上げのバルサミコソースがふわりと香り、深みのある味わいに。

カシュカシュならではの、手間ひまかけた冬の一品です。

デザート

またデザートには、いちごの王様「あまおう苺」の魅力を存分に味わえる、冬限定のスペシャルスイーツが勢ぞろい。

濃厚な甘みと華やかな香り、ほどよい酸味が織りなすあまおう苺の個性を、ケーキや焼き菓子、ひんやりとしたデザートまで、多彩な表情で楽しめます。

ビュッフェとは思えない完成度と満足感で、食後のひとときをさらに特別な時間へ。

ローストビーフや海の幸を堪能したあとにこそ味わいたい、心ときめく苺スイーツの数々が、冬のご褒美ビュッフェを華やかに締めくくります。

【実食レポ】苺の王様を堪能！浦安ブライトンホテル東京ベイ／カシュカシュ「あまおう苺スイーツとローストビーフ、海の幸のご褒美ビュッフェ」 【実食レポ】苺の王様を堪能！浦安ブライトンホテル東京ベイ／カシュカシュ「あまおう苺スイーツとローストビーフ、海の幸のご褒美ビュッフェ」 続きを見る

通常のビュッフェ料金内で楽しめる、今だけの贅沢な一杯とともに、心ほどけるディナータイムを届けてくれるスペシャルメニュー。

浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」にて2026年2月2日より平日ディナービュッフェ限定で提供される「フォアグラ丼」の紹介でした☆

松丸亮吾さんの「リドラ」とタッグを組んだ宿泊型謎解きイベント！浦安ブライトンホテル東京ベイ「？(ハテナ)号室で会いましょう」 松丸亮吾さんの「リドラ」とタッグを組んだ宿泊型謎解きイベント！浦安ブライトンホテル東京ベイ「？(ハテナ)号室で会いましょう」 続きを見る

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディナービュッフェ限定の「フォアグラ丼」！浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」 appeared first on Dtimes.