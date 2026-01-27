風間俊介＆庄司浩平、ドラマ未公開オフショット シーパラで“大はしゃぎ”「相合傘みたいで可愛い〜」『40までにしたい10のこと』
俳優の風間俊介が主演、相手役として庄司浩平が共演し話題となったテレビ東京の7月期ドラマ『40までにしたい10のこと』の公式インスタグラムが27日までに更新され、未公開オフショットを公開した。
【写真】「相合傘みたいで可愛い〜」シーパラではしゃぐ風間俊介＆庄司浩平
インスタグラムでは、Blu-ray＆DVD BOX発売日まで未公開ショットを投稿。今回は第3話の 十条雀（風間）と田中慶司（庄司浩平）が八景島シーパラダイスを訪れた回から。「それぞれ1ショットは公開していたのですが、特別に2ショットもお届けします」とつづり、遊園地ではしゃぐ2人の仲良しショットがアップされた。
この投稿に「かわいすぎるーーーー!!!!!」「相合傘みたいで可愛い〜」「笑顔のお二人が眩しいです」といったコメントが寄せられた。
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司が演じた。
