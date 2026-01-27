チョコプラ・長田、“限定100台”の希少車の購入を初告白「応募したら当たっちゃって…」「マニュアル楽しい」
お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が、25日放送のABEMA「2026年シーズンの『FIA世界ラリー選手権（WRC）』開幕戦『ラリー・モンテカルロ』」の無料生中継にスタジオゲストとして出演。先日、納車されたことを告白した“限定車”について、言及した。
【写真】かっこよすぎる…長田が購入した光岡自動車『M55』（Zero Edition）内外装全部見せ
プライベートでも複数台の車を所有する車好きの長田が登場。トーク中、長田が「実はまだYouTubeにも出していないんですけど…」と切り出し、光岡自動車の『M55』を購入したことを初告白（インスタグラムのストーリーズでは報告）。
『M55』は限定100台の抽選販売が行われた希少車で、長田は「応募したら当たっちゃって」と明かし、ベース車両がホンダ『シビック』のマニュアル車であることから「マニュアル乗ってるんですけど、むちゃくちゃ楽しいっすよ」と興奮気味に語った。
【写真】かっこよすぎる…長田が購入した光岡自動車『M55』（Zero Edition）内外装全部見せ
プライベートでも複数台の車を所有する車好きの長田が登場。トーク中、長田が「実はまだYouTubeにも出していないんですけど…」と切り出し、光岡自動車の『M55』を購入したことを初告白（インスタグラムのストーリーズでは報告）。
『M55』は限定100台の抽選販売が行われた希少車で、長田は「応募したら当たっちゃって」と明かし、ベース車両がホンダ『シビック』のマニュアル車であることから「マニュアル乗ってるんですけど、むちゃくちゃ楽しいっすよ」と興奮気味に語った。