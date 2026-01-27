時田音々ら『今日好き』メンバー、スイーツ作りで″理想の恋愛像″語る ABEMAで『秘密のバレンタインパーティー』配信
ABEMAの人気恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の姉妹番組『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。』で、『フィラデルフィアクリームチーズ』とのバレンタイン特別企画がスタートする。企画には「今日好き」参加メンバーが出演し、恋バナを交えながら本格スイーツ作りに挑戦する様子を届ける。
【写真】「理想の恋愛」に思い馳せて作るスイーツは...？番組で登場するメニューはこちら
今回の企画タイトルは「フィラデルフィアクリームチーズで手作りスイーツに挑戦 #恋するスイーツ部」。出演するのは、時田音々、紗和、秋山みづき、岩間夕陽、森口優花の5人だ。番組では、アレンジレシピに定評のあるお菓子系動画クリエイター・みなほが考案したレシピをもとに、『フィラデルフィアクリームチーズ』を使用した簡単ながら本格的なバレンタインスイーツ作りに挑戦する。
テーマは「フィラデルフィアクリームチーズで作る恋するスイーツ」。メンバーは恋愛トークに花を咲かせながら、それぞれオリジナルのスイーツを完成させていく。スイーツ作りだけでなく、自分たちで作ったスイーツを囲みながら恋を語り合う「女子だけの秘密のバレンタインパーティー」も見どころの1つとなっている。理想の恋愛像や本音トークが飛び出し、普段の番組とは一味違う表情が映し出される。
配信開始は1月28日（水）後10：00。番組で紹介されるレシピは、フィラデルフィア公式Instagramでも公開中。苺の形をしたクッキーで濃厚なチーズクリームを挟んだ「チーズクリームサンドクッキー」、バスクチーズケーキとブラウニーを重ねた「ブラウニーバスチー」、ケーキポップをチョコレートでコーティングした「いちごとハートのケーキポップ」と、バレンタインにぴったりな3品がそろう。
『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。』は、成長真っただ中の「今日好き」メンバーが学校を飛び出し、新しい環境や人との出会いの中でさまざまな挑戦をしていくバラエティー番組。今回の企画では、超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）の新曲「私がチョコです▽」（※▽＝ハートマーク）がイメージソングとして番組を彩る。恋とスイーツが交差する、バレンタインならではの特別企画となっている。
