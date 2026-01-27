¡È¹âÃÍ¤Ç¸½¶â°ì³ç¡É¤ËÌÜ¤¬¤¯¤é¤ß¡ÄÃæ¹ñ¿Í¤ËÅÚÃÏ¤òÇä¤Ã¤¿¿Í¤Î¶ìÇº¡£¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¤ÎÁê¼¡¤°¶ì¾ð¡¢¡ÖÇä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤ì¤ì¤ÐÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô°·¤¤¡×
³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÅÚÃÏ¼èÆÀ¤ÏÁ´¹ñ3498·ï¡ÊÆâ³ÕÉÜÄ´ºº¡Ë¡£ÅÔ»ÔÉô¤òÎ¥¤ì¤¿»³ÎÓ¤ä¸¶Ìî¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢Çã¤¤¼ê¤ÎÌóÈ¾¿ô¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤À¡£À¯ÉÜ¤Ï¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î·üÇ°¤«¤éµ¬À©¶¯²½¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌÖ¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ë¤è¤¦¤ËÈà¤é¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¡Ö»³¡×¤òÇã¤¤µù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¢¡Ï·¸å¤ò¹Í¤¨¡È¶È¼Ô¡É¤ËÇä¤Ã¤¿¤¬ºÇ¸å¡Ä¡Ä
¡¡Åìµþ±Ø¤«¤éÆÃµÞÅÅ¼Ö¤Ç2»þ´Ö¤Û¤É¤Î°ËÆ¦¹â¸¶¡£ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤êÆüÃæ´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤àÁ°¡¢ÂçÀª¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤ÎÂç¼¼»³¤ËµÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÏÅìµþ¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤è¤¯¡¢ÉÙ»Î»³¤òÄ¯Ë¾¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤À¤í¤¦¡£
¡¡À¾¸ýÀ¬ÂÀ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦62ºÐ¡Ë¤Ï1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢°ËÆ¦¹â¸¶¤ÎÊÌÁñ¤È¤½¤Î¼þ°Ï¤Î»³¤òÃæ¹ñ¿Í¤ËÇäµÑ¤·¤¿¡£³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëËÌ³¤Æ»¤ä²Æì¤ÎÅÚÃÏ¼èÆÀ¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤À¤¬¡¢Á´¹ñÅª¤ÊÌäÂê¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ýÉÂ¤¬°²½¤·¡¢Åìµþ¤ÎÉÂ±¡¤ËÄÌ±¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Å¾µï¸å¤âÊÌÁñ¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤È»¨Áð¼è¤ê¤ä´ÉÍý¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤â¤È¤â¤ÈÃæ¸Å¤ÇÇã¤Ã¤¿Êª·ï¤Ç¡¢½¤Íý¤ä°Ý»ý¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Çä¤ê¤Ë½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿»³ÎÓ¤Ï280Ö¡¢·úÊª¤ÎÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ï110Ö¡£Ãç²ð¤¹¤ëÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿²Á³Ê¤Ï¡¢Áê¾ì¤ÎÇÜ¶á¤¯¤Î3400Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÍÃÊ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÏÃ¤â¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡¢¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¤²È¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤ÆÉÔ¿³¼Ô¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¶á½ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢À¾¸ý¤µ¤ó¤Î°ÂÅÈ¤Ï¿á¤Èô¤Ö¡£¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¡¢¶ì¾ð¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Î¤À¡£
¡Ö²òÂÎ¶È¼Ô¤¬ÅÚÆü¤â¹½¤ï¤ººî¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢Áû²»¤ò¤Þ¤»¶¤é¤·¤¿¤¦¤¨¡¢´¤ãª¤â¤¦¤º¹â¤¯ÀÑ¤ó¤À¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤´¶á½ê¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ø°§»¢¤â¤Ê¤·¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¸Å¤¤·úÊª¤À¤«¤é¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤Î·ò¹¯Èï³²¤¬¿´ÇÛ¡Ù¤È¶ì¾ð¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤±¤É¡¢Åìµþ¤«¤é¤Ï¤¹¤°¤Ë¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤±¤ºÊ¿¼Õ¤ê¡Ä¡Ä¡£Çä¤Ã¤¿Àè¤¬Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¸å¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ÎÉÔÆ°»º²°¤Ï¥ê¥¾¡¼¥ÈÊª·ï¤ò°·¤¦¶È¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Çã¤Ã¤¿¿Í¤Î¹ñÀÒ¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£Ãç²ð¤·¤¿¶È¼Ô¤µ¤¨¡¢Çä¤Ã¤¿¤¬ºÇ¸å¡¢Áê¼ê¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¡£¤Þ¤µ¤«¡¢°ËÆ¦¤ÇÃæ¹ñ¿Í¤¬ÅÚÃÏ¤òÇã¤¤µù¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡Åìµþ¤«¤é¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤âÉ¸Åª¡ª
¡¡»³Íü¸©¡¦ÀÐÏÂ²¹Àô¤â¡¢Åìµþ±Ø¤«¤éÆÃµÞ¤Ç2»þ´Ö¼å¤Î¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ç®³¤¤ÈÊÂ¤Ö¿Íµ¤²¹ÀôÃÏ¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤È¡¢60¸®°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿ÁÈ¹ç²ÃÌÁ¤ÎÎ¹´Û¤Ï32¸®¤ØÈ¾¸º¡£¹ÂÞ¼ÏÂÀµ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦59ºÐ¡Ë¤â¡¢·Ð±Ä¤¹¤ëÎ¹´Û¤ÈÎ¤»³¤Ë¹¤¬¤ëÉßÃÏ¤òÇäµÑ¤·¤¿°ì¿Í¤À¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬Íî¤Á¡¢»ñ¶â·«¤ê¤¬°ìµ¤¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥Ü¥¤¥é¡¼¤È²°º¬¤Î½¤Á¶¤Ç¿ôÀéËü±ßÃ±°Ì¤Î½ÐÈñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Çä¤ë¤«¡¢ÄÙ¤¹¤«¤ÎÆóÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½êÍ¤¹¤ëÅÚÃÏ¤ÏÌó700Ö¡£Áê¾ì¤Ï7000Ëü±ß¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·úÊª¹þ¤ß¤Ç2²¯±ß¤È¤¤¤¦Äó¼¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶â³Û¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â°ì³ç¡£Åö»þ¤ÏÍÂ¶âÄÌÄ¢¤Î»Ä¹â¤¬Æü¡¹¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢²ÈÂ²¤¬Êø²õ¤¹¤ëÀ£Á°¡£Çã¤¤¼ê¤Î¹ñÀÒ¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Áê¾ì¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¶âÁ¬¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¹ÂÞ¼¤µ¤ó¤À¤¬¡¢»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£
¡ÖÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£ÀÐÏÂ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÎ¹´Û¤ÎÇã¼ý¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢½»Ì±¤«¤éÈ¿´¶¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤ì¤ì¤ÐÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô°·¤¤¡£¾¦Çä¿ÍÆ±»Î¤Ï±½¤¬Áá¤¯¹¤Þ¤ë¤·¡¢Ã¯¤«¤Ë²¿¤«¸À¤ï¤ì¤ëÁ°¤Ë¤³¤Á¤é¤«¤é´Ø·¸¤òÃÇ¤Á¡¢²ÈÂ²¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¸Î¶¿¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¿ÆÀÌ¤È¤âÀä±ï¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
¢¡¡ÖÎ¹´Û¤ÎÇä¤ê¼ê¤âÇã¤¤¼ê¤âÃæ¹ñ¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Þ¤Ç¡Ä
¡¡Å«¿á»ÔµÄ¤ÇÉÔÆ°»º¶È¤ò±Ä¤àÈõ¸ýÂì¿Í»á¤Ï¡¢À¸¡¹¤·¤¤¸½ÃÏ¤Î¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
