「間違いなく取り消されるべきではない」元JリーグMVPのゴール無効に指揮官が怒り「何なのか分からない」
岩田智輝のゴールが取り消されたことに、バーミンガムのクリス・デイビス監督は不満を表した。
チャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムは１月24日の第29節で、ストークを相手にホームで１−１と引き分けた。得点をあげたのは、かつてJリーグのMVPにも輝いた経験のある岩田。11月の第13節ポーツマス戦以来となる、約３か月ぶりのゴールだ。
だが、岩田は先制点を決める前にも、ジェイ・スタンフィールドのお膳立てからネットを揺らしていた。しかし、その前にマービン・ドゥクシュのファウルがあったとして、主審が得点を取り消している。
その後、セットプレーから再びスタンスフィールドのアシストで、岩田は前半終盤に均衡を破るゴールを決めた。ただ、チームは後半に同点弾を許すと、古橋亨梧の投入も実らず、再び勝ち越すには至らず。１ポイントを得るにとどまった。
英衛星放送『Sky Sports』によると、デイビス監督は「あれがファウルなら、相手のSBが（オーガスト・）プリスクにしたことはどうなるんだ」と話している。
「何なのか分からない。彼が前に走ろうとすると、いつも相手は彼を投げ倒していたじゃないか。ドゥクシュは身体を入れただけだよ。だから、一貫性に基づくなら、間違いなく取り消されるべきじゃなかった。チャンピオンシップはフィジカルなリーグだけど、主審と第４審判とで、選手が妨害しているのか、相手を倒しているのかを見分けなければいけない」
連勝を逃したバーミンガムは13位につけている。昇格プレーオフ圏までは５ポイント差だ。それだけに、２ポイントを逃したのは悔しいところだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】」元JリーグMVPが決めた正真正銘のゴール
