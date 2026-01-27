「グラッドバッハに希望を与えた」チームは３失点も…加入後初先発の日本代表DFをドイツ大手紙が称賛。指揮官も「非常に満足している」
現地１月25日に開催されたブンデスリーガの第19節で、町野修斗と高井幸大が所属するボルシアMGがシュツットガルトとホームで対戦。０−３で敗れた。
この一戦で、今冬にトッテナムからレンタル移籍した高井は、加入後初めて先発に名を連ねた。チームは完敗したものの、日本代表DFは高い評価を受けた。
ドイツ大手紙『Bild』は「タカイがグラッドバッハに希望を与えた」と見出しを打った記事を掲載。高井がシュツットガルト戦で、ボール保持回数88回、パス成功率90％、対人勝率83％と複数の項目でチーム最高のスタッツを記録したと伝え、「３失点したが、彼はブンデスリーガでの先発デビュー戦で素晴らしいパフォーマンスを披露した」と報じた。
記事では、ボルシアMGのスポーツダイレクターを務めるルーベン・シュレーダーのコメントも紹介されており、高井を次のように評している。
「我々の希望をスムーズに実践してくれた。彼は非常に落ち着いてプレーし、良い流れを作り、ボールへの関与も良く、前線への縦パスでも本当に良いボールを配給していた。我々はとても手応えを感じており、獲得が正しかったと再確認できた。今後の試合で、より安定感をもたらすことを願っている」
さらにオイゲン・ポランスキ監督も称賛しているようで、「コウタがどんなクオリティを持っているか、誰もが目にしたはずだ。守備面だけではない。彼はまだ21歳だが、まるで毎週プレーしてきたかのような落ち着きがある。その意味では、私も非常に満足している」と語った。
大きな期待を寄せられている高井。31日には菅原由勢を擁するブレーメン戦が控える。注目の日本人対決でも、スタメン抜擢の可能性が高そうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
