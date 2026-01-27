去就注目のフランス代表FW、電撃移籍の可能性。プレミアクラブから約74億円のオファーと現地報道
昨夏にエベレチ・エゼをアーセナルに、今冬に主将のマーク・ゲイをマンチェスター・シティへ放出したクリスタル・パレス。再び主力がクラブを離れる可能性が取り沙汰されている。
プレミアリーグで現在17位のノッティンガム・フォレストが、リーグ戦で今季ここまでチーム最多の８ゴールを記録するFWジャン＝フィリップ・マテタの獲得に動いているようだ。現地１月26日、英紙『The Guardian』や英衛星放送『Sky Sports』が報じている。
『The Guardian』によると、マテタ獲得にフォレストは3500万ポンド（約74億円）のオファーを提示したという。主力FWクリス・ウッドを怪我で欠き、攻撃陣の強化を目ざす同クラブにとって、フランス代表ストライカーは獲得候補の一人であると伝えている。
また『Sky Sports』によれば、マテタは退団を希望している模様で、パレスは移籍金として4000万ポンド（約84億円）を要求しており、代役を確保できた場合のみ、放出を決断するようだ。
今冬にアストン・ビラやイタリアの名門ユベントスからの関心も寄せられたアタッカーの去就に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
