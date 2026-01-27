「天使発見！」19歳バドミントン女子に“悶絶”必至「彼女に勝てる人はいないよ」笑顔でファンと交流

バドミントン宮崎友花の動画に大きな反響が寄せられた(C)Getty Images

バドミントン女子日本代表の宮崎友花が自身のインスタグラムを更新し、インドネシアでの国際大会中に行われたミート＆グリートの動画を公開している。

動画には19歳の宮崎が笑顔で手を振ったり、ファンにサインを書いたりしている様子が収められており、ファンはそんな姿に心を動かされたようだ。

【動画】「可愛さが爆発している」女子バドミントン宮崎友花の笑顔をチェック

ファンは「可愛すぎて悶絶しちゃう！」「可愛さが爆発している」「愛くるしい」「とんでもなく美しいんだけど！！」「私の推し、なんでこんなに可愛すぎるの！？無理なんだけど！」「天使発見！」「彼女に勝てる人はいないよ」と、絶賛の声が多く届けられた。

宮崎は1月20日〜25日にジャカルタで開催された「インドネシア マスターズ 2026」シングルスに出場したが、2回戦で敗退となっている。

