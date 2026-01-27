¡Ö¤É¤¦¤»¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð±ßËþ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×·ÀÌóÌ¤¹¹²þ¤Î¸×¤Î¼çË¤¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤Ë¶áÅ´OBº´Ìî»üµª»á¤ÎÄ¾¸À¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
º´Æ£µ±ÌÀ¤ÏºòÇ¯ÂÇ·âÆó´§¤ÈÍ¥¾¡¤Î¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿(C)Getty Images
¡¡¸×¤Î¼çË¤¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤¬1·î26Æü»þÅÀ¤Ç·ÀÌóÌ¤¹¹²þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2·î1Æü¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤âÇ÷¤ëÃæ¡¢ÌÜ»Ø¤¹¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼ç¼´¤À¤±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´ÇÛ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹Ã»Ò±à¤ÎÌë¶õ¤ËÂÔ¤Ã¤¿³Î¿®ÃÆ¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¤ÎÎò»ËÅª¤Ê40¹æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¶áÅ´OB¤Îº´Ìî»üµª»á¤¬¸½ºß¤ÎÌîµå³¦¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÀê¤¦¡Ö¥·¥²¥ÅªµåÏÀ¡×¡¢º£²ó¤Ïº´Æ£¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Ë¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ïºòµ¨¡¢ÂçÂ´5Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢139»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢40ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¤ÈËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤ÎÂÇ·âÆó´§¤òÃ£À®¡£0PS¤â.924¤È¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡¢¥Á¡¼¥à¤Î2µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢2024Ç¯¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤Ç¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òµåÃÄ¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´Ìî»á¤Ïº´Æ£¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö³Î¤«¤ËµîÇ¯¤ÏÂÇ·â2´§³Í¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤»¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð±ßËþ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡µåÃÄÂ¦¤ÎÍÆÇ§¤¬É¬Í×¤Ê¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÏµåÃÄ¤¬µö²Ä¤·¤Æ³¤¤ò¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤âÃ»´ü´Ö¤Çµ¢¹ñ¡¢¤Þ¤¿µ¢¹ñ»þ¤ÏÊÌ¤ÎµåÃÄ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢²þ¤á¤ÆÀ°È÷¤ÎÉ¬Í×À¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¸½ºß¡¢º´Æ£¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ÏÁ´Á³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤ÈµåÃÄ¤Ç¤Í¡¢¤Ò¤¶¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¡×¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¼«¿È¤ÎÊý¸þÀ¤ò¸Ç¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º´Æ£¤¬³¤³°FA¸¢¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ï½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤Ð¡¢29Ç¯¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë¡£º£µ¨¤¬27ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î¤¿¤á¤Ë¡Èµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£
¡¡¡Öº£µ¨¡¢Ê¸¶ç¤Î¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤Ï30ËÜÎÝÂÇ¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡¡º´Ìî»á¤Ï»î¹çÃæ¤Î¼çË¤¤Î½êºî¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶ì¸À¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»°¿¶¤·¤¿¤ê¥ß¥¹¤·¤¿¤¢¤È¤Ë²¼¤ò¸þ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÑÛ¤È¤·¤¿»ÑÀª¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¸×¤âÂ¿¤¯ºßÀÒ¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÇØÃæ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¡£¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï³«ËëÁ°¤Ë¤Ï3·î¤ÎWBC½Ð¾ì¤â¹µ¤¨¤ë¡£°ìÁØ¥Ï¡¼¥É¤Ê1Ç¯¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿´µ»ÂÎ¤Î½¼¼Â¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ8¤Î·ÀÌóÌäÂê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·èÃå¤¹¤ë¤Î¤«¡£°ú¤Â³¤¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¤µ¤Î¡¦¤·¤²¤¡Û
1968Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦É²¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯¤Ë¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£Âî±Û¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÉð´ï¤ËÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¡£Ãø½ñ¡Ö±¦ÏÓ¤ò¼º¤Ã¤¿Ìîµå¿Í¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£