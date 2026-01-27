フジパンは、大和高田市立 高田商業高等学校「まち部。」とコラボした「スナックサンド すき焼き味」を西部エリア限定で発売する。

高田商業高校には4月に上級生が新入生にすき焼きをふるまって入学を祝う「すき焼きパーティー」という他の高校にはない珍しい伝統行事がある。また、部活動とは別に「まち部。」という課外活動があり、この活動から「すき焼きパーティー」をイメージしたレトルトすき焼きを作っていた。この活動から各種業態ともコラボし、今回フジパンとのコラボも決まった。

「スナックサンド すき焼き味」は、コラボが決まり数ヵ月試作を繰り返し、生徒たちにも試食に参加してもらい仕上げた。高田商業高校の校舎横には近鉄大阪線に向けて手作りの看板も設置。生徒たちの思いがこもった、優しい味のすき焼き風フィリングをサンドしたスナックサンドに仕上がった。

「スナックサンド すき焼き味」の中味は、優しい味のすき焼き風そぼろをサンドした。

［小売価格］オープン価格

フジパン＝https://www.fujipan.co.jp