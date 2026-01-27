ロッテは2月3日、チョコパイプレミアムシリーズから「チョコパイプレミアム＜苺とピスタチオ＞」を発売する。同シリーズで、この時期限定で登場する好評の苺フレーバーが、4年目の今年も進化する。

昨年の同品は、初めてピスタチオをアクセントとして使用し、ビジュアルと品質の双方で華やかさと上品さを洗練させたが、今年は品質を構成するすべての要素を見直し、一段とご褒美感を追求した。

日ごろのご褒美として、ちょっと贅沢な「チョコパイプレミアム＜苺とピスタチオ＞」を、ぜひ食べてみてほしいという。

チョコパイが目指しているのはケーキのようなくちどけとご褒美感。なかでも「チョコパイプレミアム」は追い求める理想に近づけるべく、特に細部にまでこだわっている。昨年好評を得た「チョコパイプレミアム＜苺とピスタチオ＞」は、今年はさらなるご褒美気分を届けたいと、すべてのパーツで見直しを図った。





苺の華やかな香りが感じられるコーティングチョコレートは、口に入れた瞬間からその香りが広がる。しっとりとした苺ケーキは、ピスタチオクリームとの調和を考えて味わいと食感をブラッシュアップ。ケーキのようなくちどけを目指した。苺の味わいを引き立てる見た目にも鮮やかな緑色のピスタチオクリームは、北海道産生クリームを使用し、コク深く仕上げた。苺の甘酸っぱさを表現しているソースは、酸味の出方を調整し、甘みとのコントラストを感じていただけるよう仕上げた。

［小売価格］518円前後（税込）

［発売日］2月3日（火）

