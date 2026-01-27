森永乳業は、世界No.1のティーブランド（出典：ユーロモニターインターナショナル調べ：お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア（2024年））「リプトン」から、「リプトン はちみつロイヤルミルクティー」を2月3日から期間限定発売する。

国内RTD（RTD：Ready to Drinkの略。カップ容器やペットボトルに入っておりすぐに飲める飲料のこと）紅茶市場は、2024年度は約1700億円と、2020年度と比べ約1.2倍成長しており、2025年にはさらなる拡大が見込まれる（出典：ユーロモニターRTD紅茶飲料市場）。また、はちみつ味の紅茶は、その香りの良さやリラックスできる優しい甘さから、近年ティーバッグを中心に人気が高まっている注目のフレーバーとなっている。

このような背景を受け、「リプトン」ブランドから、華やかに香るはちみつとコク深く濃厚なミルクの味わいが楽しめる「リプトン はちみつロイヤルミルクティー」を発売する。

「リプトン はちみつロイヤルミルクティー」を楽しんでもらい、華やかなはちみつの香りとミルクの濃厚なコクでほっと一息つきながら、癒しのひと時を過ごしてほしい考え。

なお、はちみつを原料に使用しているので、1歳未満の乳児には与えないようにしてほしいという。

商品特長は、華やかに香るはちみつと、コク深く濃厚なミルクの味わいが楽しめるロイヤルミルクティーとのこと。茶の専門家リプトンが厳選した茶葉を100％使用し、専門店のような本格的な味わいとなっている。はちみつが採取される様々な種類の花をイメージした華やかなパッケージデザインだという。

［小売価格］190円（税別）

［発売日］2月3日（火）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp