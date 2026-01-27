ホテルニューグランドは、3月2日〜4月26日までの期間、春の食材を華やかなアレンジで届ける「春のお祝いランチ・ディナー」を販売する。

桃の節句や就職や進学など、新たな旅立ちを祝う春の会食にふさわしい、旬の食材をふんだんに盛り込んだ本格フレンチコースを用意した。旬の甘みが際立つホワイトアスパラガスや、しっとり柔らかな食感で仕上げた彩り鮮やかなサーモンなど、皿を華やかに彩るメニューをラインアップした。メインディッシュは、ハーブの香りを纏わせた骨付きの仔羊のローストや、牛肉を2種の調理法で盛り合わせた贅沢な一皿など、好みで選べる。コースの締めくくりには、桜や抹茶を使用した春の訪れを優しい甘さで可愛らしく表現したデザートを提供する。豪華客船をコンセプトにした優雅な店内で横浜港の青い海と空を眺めながら、春の彩りと香りを堪能できる美食のひとときを、どうぞゆっくりと楽しんでほしい考え。

［提供概要］

期間：3月2日（月）〜4月26日（日）

価格：

ランチ メインチョイス 9000円〜／フルコース 1万3000円〜

ディナー メインチョイス 1万6000円〜／フルコース 2万2000円〜

（すべて税・サービス料込）

※天候・入荷状況によってメニュー内容・産地が変更になる場合がある

提供店舗：タワー館5階 パノラミックレストラン ル・ノルマンディ

問合せ：タワー館5階 パノラミックレストラン ル・ノルマンディまたはレストランリザベーション課 045−681−1841（代）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp