¥Ô¡¼¥¹¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¤µ¤ó¤¬27Æü¡¢¿·ºî¾®Àâ¡ØÀ¸¤¤È¤ë¤ï¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÁ°Æüµ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¤È¤·¤Æ½çÄ´¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦²¬ÅÄ¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÃç´Ö¤Ë500Ëü±ß¤òÂß¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¿ÍÀ¸¤¬¶¸¤¤»Ï¤á¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ³©Àî¾Þ·Ý¿Í¡¦ËôµÈÄ¾¼ù ¡Û¡¡¸åÇÚ·Ý¿Í¡¦¤«¤¬²°²Ã²ì¤Î¾®Àâ¤Ë»É·ã¡¡¡ÖÆÈ¼«¤Î¸ì¤êÊý¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¡×¡¡¡Ø²Ð²Ö¡ÙÈ¯É½¤«¤éÌó10Ç¯¡¡¿·ºîÄ¹ÊÔ¾®Àâ
ËôµÈ¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¡¦Âçºå¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ïº£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¡£
à¤¤¤Þ£´£µºÍ¤Ç¡¢£³£µºÍ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éÃÏ¸µ¤ÎÂçºå¤Ëµ¢¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿Âçºå¤Î´¶¤¸Êý¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤È¤Î¶á¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤ë¤è¤¦¡¢Âçºå¤Î³¹¤ò¤É¤ó¤É¤ó¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÂÎ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤ÎÄ®¤òÉñÂæ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Èá¤ÈÏÃ¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é´¶¤¸¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºîÉÊ¤Ë¤âÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Ïà¥×¥í¤Î·Ý¿Í¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¤ª¾Ð¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âçºå¤Î³¹¤Î»Ô°æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¼ò¾ì¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤«¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë²¿¤ÇÌÌÇò¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦È¯¸«¤ò(¾®Àâ¤Ë)Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤á¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËËôµÈ¤µ¤ó¼«¿È¤¬Âçºå¤Î³¹¤ò°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¼èºà¡£
¥í¡¼¥«¥ë¤Ê¼ò¾ì¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë½»Ì±Æ±»Î¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À²ñÏÃ¤ËÊ¹¤¼ª¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢¼èºà¤òÊ£¿ô²ó½Å¤Í¤¿¤È¤«¡£
2015Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿ËôµÈ¤µ¤ó¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÄ¹ÊÔ¾®Àâ¡Ø²Ð²Ö¡Ù¤Ï·Ý¿Í»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡Ö³©Àî¾Þ¡×¼õ¾Þ¤Î²÷µó¤òÃ£À®¡£
¤½¤ì¤«¤éÌó10Ç¯¡¢¤Þ¤¿¡¢Á°ºî¤«¤é6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎÄ¹ÊÔ¾®Àâ¤ÎÈ¯Çä¤ËËôµÈ¤µ¤ó¤Ïà¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Íá¤È¤Ý¤Ä¤êÒì¤¡¢àÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡Äá¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢à¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤¬½ñ¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç(ÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤¬)³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹á¤ÈÉÔ°Â¤È´üÂÔ´¶¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ñÀÒ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¡¢¹±Îã¤Î¡Ö¡ÊÁêÊý¡Ë°½Éô¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜ¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢à°½Éô¤µ¤ó¤ÏËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÜ¿ÍÛ©¤¯¡ÖÎÎ¼ý½ñ¤¬¥®¥ê¤ä¡×¤Ã¤Æ¡£á¤È°ì¸À¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«¿È¤Î¿·Ãø¤òÍ£°ì¤ÎÁêÊý¡¦°½Éô¤µ¤ó¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢àÆÉ¤á¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤ËËÍ¤¬¸ýÆ¬¤ÇÆâÍÆ¤òÁ´ÉôÅÁ¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤«¤é¡¢°½Éô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¡Ö¤³¤ìÆÉ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤¾¡×¤Ã¤ÆÅÏ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤òËÍ¤Î¤È¤³¤í¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡ÖÆÉ¤ó¤ÇËÜ¤ÎÆâÍÆ¤òÁ´Éô¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ(¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë)¡£ËÍ¤¬¤½¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤ËÅÁ¤¨¤ëÍÑ¤Î´¶ÁÛ¤âËÍ¤¬¹Í¤¨¤Æ¡Ê¾Ð¡Ëº£²ó¤âËÍ¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È»×¤¦á¤È¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤ä¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤¬¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¿Í¤â¡£
¡Ø²Ð²Ö¡ÙÈ¯ÇäÅö½é¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¸÷·Ê¤Ëà¤¹¤´¤¯¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾®Àâ¤È¡Ë¤ª¾Ð¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤Æ¡Äá¤ÈÏÃ¤·¤¿ËôµÈ¤µ¤ó¡£
à¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤ÇÂ¾¿Í¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ§¼±¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤É¤¦¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë°ìÈÖ¡¢ÇúÈ¯ÎÏ¤¬Áý¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤È¤¤Ë³è¤«¤»¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¾®Àâ¤¬½ñ¤±¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Êá¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢à¥³¥ó¥È¤ÏÊª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï¥Í¥¿¤ò½ñ¤¯Â¦¤Î¥³¥ó¥È»Õ¤ÏÇ¯´Ö¤Ç£³£°ËÜ¤È¤«£´£°ËÜ¤È¤«Êª¸ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â·Ý¿Í¤¬¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³ä¤È¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Êá¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÇÚ¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢à(¥é¥é¥ó¥É)¥Ë¥·¥À¤¯¤ó¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤·¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤·¡¢¤«¤¬²°¤Î²Ã²ì¤¯¤ó¤â²¿Ç¯¤«Á°¤Ë¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡£Èà¤â¤¹¤´¤¯ÆÈ¼«¤Î¸ì¤êÊý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
