萩生田光一候補を自民公認、東京２４区の有権者「みそぎ終わっていない」…挑む中道新人に有田芳生氏は比例単独へ

連立の枠組みが変更され、戦いの構図が大きく変わった今回の衆院選。

各地の選挙区ではこれまでの敵と味方が入れ替わる中、候補者らが様々な争点を巡って訴えを響かせた。

東京２４区では、８選を目指す自民党前議員の萩生田光一候補に中道改革連合の新人らが挑む。

萩生田候補は午前１１時頃、ＪＲ八王子駅前で第一声を行い、「しっかりと稼ぐことができる日本を作り上げていく」と訴えた。

前回選は政治資金収支報告書の不記載問題で党の公認を得られず、無所属での戦いを余儀なくされた。党の役職停止処分も昨年終わり、今回は党公認として臨むが、演説を聞きに訪れた日野市の無職の男性（７７）は「『みそぎ』は終わっていない。本人の言葉で説明してほしい」と注文をつけた。

一方、中道改革は、昨年６月の都議選で立憲民主党から出馬して初当選した新人の細貝悠候補を擁立し、不記載問題の争点化を図る考えだ。細貝候補は２７日午前、選挙カーを走らせて支持を訴えた。取材に対し、「一部の人だけが利益を得る政治とは決別しなければならない」と語った。

中道改革は、前回選で萩生田候補に善戦した有田芳生氏を比例単独に回した。立民関係者は「左派色が強い有田氏では公明党支持層の積極支援を受けられない恐れがあった」と明かす。

東京２４区にはこのほか、いずれも新人で国民民主党の細屋椋候補、参政党の與倉さゆり候補、無所属の深田萌絵候補が立候補した。