¡ÈÁí»ñ»º7²¯±ß¡É¶ÍÃ«¤µ¤ó¡¢´Þ¤ßÂ»Êó¹ð¤Ë¡Ö¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼¤â¡ÄÅê»ñÎò40Ç¯°Ê¾å¡È¤µ¤¹¤¬¡É¤ÎÊÖÅú
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡¢´ý»Î¤ÇÅê»ñ²È¡¦¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤¬26Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢´Þ¤ßÂ»¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÎºòÇ¯10·î13ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢Áí»ñ»º¤Ï¡Ö7²¯±ß¤°¤é¤¤¡×¡¢ÊÝÍ³ô¤Ï¡Ö1400¡Á1500ÌÃÊÁ¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¶ÍÃ«¤µ¤ó¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡ØÍ¥ÂÔ¡Ù¤Î¾ðÊó¤Ç³ô¤ÎÇäÇã¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£23Æü¤Ë7599 IDOM¤¬Í¥ÂÔ¿·Àß¤òÈ¯É½¡£100³ô¤«¤éÍ¥ÂÔ¤¬¤¢¤ê1000³ô¤Ï3Ëü±ß¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤¬Ç¯2²ó¤ÇÁí¹çÍø²ó¤ê7%¶¯¡¡¥¹¥È¥Ã¥×¹âµ¤ÇÛ¤ÇÈæÎãÇÛÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆÉ¤ß¡¢ºòÈÕ3000³ô¤òÀ®¤ê¹Ô¤¤ÇÃíÊ¸¡×¤È¤¤¤¤¡Ö´ó¤êÅ·(ÀÖ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ÇÇã¤¤)¤Ç¡¢168,000±ß¤Î´Þ¤ßÂ»¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÄË¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢40Ç¯°Ê¾åÅê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿É¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤¯¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Çã¤¤²á¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ¥ÂÔ¤ÏÆÏ¤¯¤·¡×¡ÖÄË¤¤¤È¸À¤¨¤ÐÄË¤¤¤±¤É¡¢Â»¤ò¤·¤¿¤êÆÀ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£