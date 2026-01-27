Ž¢ºÇ½é¤Ïa¤Ç2²óÌÜ¤«¤é¤ÏtheŽ£¤È³Ð¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä"the"¤Î»È¤¤Êý¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÉ¬»¦µ»
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢´ØÀµÀ¸¡ØÃæ³Ø±Ñ¸ì¤òËÜµ¤¤Ç¹¶Î¬¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎËÜ¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö´ðÁÃ¡×¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¡×¡ÖºÇ½é¤Ë½¬¤¦¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤è¤¯¡Ö´ðÁÃ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï¡Ö´ðÁÃ¡á´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¡×¡Ö±þÍÑ¡áÆñ¤·¤¤¤³¤È¡×¤Ç¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ö¡á´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤ò°Åµ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
À¤´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö´ðÁÃ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö´ðÁÃ¡×¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¡Ö´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¡×¤ä¡ÖºÇ½é¤Ë½¬¤¦¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÄêµÁ¤Ï¡Ö±Ñ¸ì¤Î´ðÁÃ¡á±Ñ¸ì¤Î¹Í¤¨Êý¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡ÖºÇ½é¤Ë½¬¤¦¤³¤È¡×¤¬¡Ö´ðÁÃ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÖÊ£»¨¤ÇÆñ¤·¤¤¤³¤È¡×¤¬¡Ö´ðÁÃ¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö´ðÁÃ¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÏÃ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö·ë¶É¤Ï²¿¤¬´ðÁÃ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡Ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤â±Ñ¸ì¶µ°é³¦¤Ç¤Ï¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢´Î¿´¤Î¡Ö±Ñ¸ì¤Î¶µ¤¨Êý¡¦¶µ¤¨¤ëÆâÍÆ¡×¼«ÂÎ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤ò´ðÁÃ¤È¹Í¤¨¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤¬À¤´Ö¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡Ö´ðÁÃ¡×¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´Ý°Åµ¥Ê¥·¤Ç¡Èthe¡É¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
the¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤È¤¤¤¨¤Ð¡Öthe¤Ï¡Ø¤½¤Î¡Ù¤ÈÌõ¤¹¡¿ºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿Ì¾»ì¤Ë¤Ïa¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢2²ó¤á¤«¤é¤Ïthe¤ò¤Ä¤±¤ë¡¿ÂÀÍÛ¤äÃÏµå¤Ë¤Ïthe¤ò¤Ä¤±¤ë¡Êthe sun¡¦the earth¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÍåÎó¤µ¤ì¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡ÖºÇ½é¤ËÃÎ¤ë¤Ù¤´ðÁÃ¡×¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·the¤Î´ðÁÃ¤Ï¡Ö¡È¶¦ÄÌÇ§¼±¡É¤Ç¤¤ë¡Ê¤ª¸ß¤¤¤Ë²¿¤ò»Ø¤¹¤«¤ï¤«¤ë¡Ë¤È¤¤Ëthe¤ò»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ø¤½¤Î¡Ù¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ë¤Ê¤ë¡¿ºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿Ì¾»ì¤Ë a ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢2²ó¤á¤Ë¤Ï²¿¤ò»Ø¤¹¤Î¤«Ç§¼±¤Ç¤¤ë¤Î¤Çthe¤¬¤Ä¤¯¡¿ÂÀÍÛ¤äÃÏµå¤ò»Ø¤¹¤È¤¤Ï²¿¤ò»Ø¤¹¤Î¤«¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯Ç§¼±¤Ç¤¤ë¤Î¤Çthe¤¬¤Ä¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤È¤¤Ëthe¤ò»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÅÚÂæ¡Ê´ðÁÃ¡Ë¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑË¡¤ò´Ý°Åµ¥Ê¥·¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Èmay¡É¤Ï¡Ö50¡óÈ¾¡¹¡×
may¤È¤¤¤¦½õÆ°»ì¤Ï¡Ö¡Á¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¤¡¿¡Á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÌõ¤·Êý¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬´ðÁÃ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö¡Á¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¤¡×¤È¡Ö¡Á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î2¤Ä¤ÎÌõ¸ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤âÌõ¸ì¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¡È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡É¡×¾ì¹ç¤Ë»È¤¦¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±«±À¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö±«¹ß¤ë¤«¤â¡×¤È¡¢¡ÖÊõ¤¯¤¸¤Ç°ìÅù¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤â¡×¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë³ÎÎ¨¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î´ðÁÃ¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
may¤Î´ðÁÃ¤Ï¡Ö50¡óÈ¾¡¹¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¡Ö¡Á¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ìõ¸ì¤Ï¡Ö¥ª¥¹¥¹¥áÅÙ50¡ó¡Ê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¡Á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ50¡ó¡Ê¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´¶³Ð¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÌõ¤·Êý¤ò´Ý°Åµ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¿may¤¬ÅÁ¤¨¤ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¡¿Å¬ÀÚ¤Ê¾ìÌÌ¤Çmay¤ò»È¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÈbeÆ°»ì¡É¤Î´ðÁÃ¤Ï¡Ö¼ç¸ì¤Ë±þ¤¸¤Æ·Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×
¡ÖI¤Î¤È¤¤Ïam¡¢you¤Î¤È¤¤Ïare¡¢he¤Î¤È¤¤Ïis¤ò»È¤¦¡×¤³¤È¤¬´ðÁÃ¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î±Ñ¸ì»ØÆ³¼Ô¤Ï¸À¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤Ï¡Ö´ðÁÃ¤Ë¡È´Þ¤Þ¤ì¤ë¡É¡×¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¯¤«¤é±Ñ¸ì¤ò²òÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¼ç¸ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ°»ì¤Î·Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤³¤½¤¬´ðÁÃ¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡ÖI¤Î¤È¤¤Ïam¡¢you¤Î¤È¤¤Ïare¡¢he¤Î¤È¤¤Ïis¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬ÅöÁ³¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡ÖÆ°»ì¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ðhave¤¬²áµî·Á¤Î¤È¤¤Ï¼ç¸ì¤¬I¤Ç¤âyou¤Ç¤âhe¤Ç¤âhad¤È¤¤¤¦·Á¡Ë¡¢¡Ö´ðÁÃ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂ¿¿ô·è¤Ç·è¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´ðÁÃ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢I¤äyou¤Î¤È¤¤Ïhave¤Ç¤â¡¢he¤Î¤È¤¤Ïhas¤Ë¤Ê¤ë¡Ö3Ã±¸½¤Îs¡×¤È¤¤¤¦¡¢Æ°»ì¤Î·Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¸½¾Ý¤ò¼«Á³¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤È¤Î°ã¤¤¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¼ç¸ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ°»ì¤Î·Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¤Ë¤âµ¤¤Å¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å¤¬¡ÖËÜÅö¤Î´ðÁÃ¡×¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö´Ý°Åµ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö³Ë¿´¤ò¤Ä¤«¤à¡×
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡Ö´ðÁÃ¡×¤ò¡Ö¥«¥¯¥·¥ó¡×¤ÈÉ½µ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö±Ñ¸ì¤Î³Ë¿´¡ÊÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¹Í¤¨Êý¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö³×¿·¡Êº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¡Ë¡×¤È¡Ö³Î¿®¡Ê¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç±Ñ¸ì¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ëÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ëµó¤²¤¿3¤Ä¤Î¥«¥¯¥·¥ó°Ê³°¤Ë¤â¾¯¤·²Ã¤¨¤¿¤Î¤¬°Ê²¼¤ÎÉ½¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö´Ý°Åµ¡×¤Ï¡Ö¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¡×
¥¬¥ê¥ì¥ª¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¿¿¼Â¤Ç¤â¡¢¸«¤Ä¤±¤µ¤¨¤¹¤ì¤ÐÍý²ò¤Ï´ÊÃ±¤À¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¿¿¼Â¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ê¤Î¤À¡×¡ÊAll truths are easy to understand once they are discovered; the point is to discover them.¡Ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿¿¼Â¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤È¤ë¼êÃÊ¤¬¡Ö´Ý°Åµ¡×¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÉ½¸½¤ò¤¿¤À³Ð¤¨¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤½¤Î¾ì¤ò¤·¤Î¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡Ö±Ñ¸ì¤Ë¡È°Åµ¡É¤ÏÉ¬Í×¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÍý¶þ¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¤¿¤À³Ð¤¨¤ë¤À¤±¤Î¡È´Ý°Åµ¡É¤Ë¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤Î¤Ç¤¹¡£30Ç¯¤Û¤É¡ÖÃ¦´Ý°Åµ±Ñ¸ì¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¼ø¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤¬°Ê²¼¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡´Ý°Åµ¤Î¥ë¡¼¥×¤«¤éÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë
ÊÙ¶¯¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ°ÅµÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ê±ó¤Ë°Åµ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌµ¸Â¤Ë±ÑÊ¸¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤»¤ë¥ë¡¼¥ë¡×¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤Î¤¬±ÑÊ¸Ë¡¤ÎÌò³ä¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î±ÑÊ¸Ë¡¤ÎÊÙ¶¯¤Ç¡¢´Ý°Åµ¤Î¥ë¡¼¥×¤«¤éÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢´Ý°Åµ¤Ï»þ´Ö¤¬¤¿¤Æ¤Ð¡Ö´ÝËº¤ì¡×¤·¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Þ¤¿³Ð¤¨Ä¾¤¹ºî¶È¤Ï¶ìÄË¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¢£¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤ä¤é¤ì¤ë
´Ý°Åµ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Îµ²±ÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤òÀÕ¤á¤¿¤ê¡¢µó¶ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤ÏÌµÍý¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤Î½é´üÃÊ³¬¤ò°Åµ¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡ÖÀ®¸ùÂÎ¸³¡×¤¬¤¢¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¡Ê´Ý°Åµ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ë¤¯¤ë¤È¡ËÉ¬Á³Åª¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È£·ë¶É¤Ï±Ñ¸ì¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤
´Ý°Åµ¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡ÖËÜÅö¤Î±Ñ¸ì¤ÎÀ¤³¦¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡È»Ò¤É¤â¡É¤¬¡ÈÊì¸ì¡É¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤È¤¡×¤Ï´Ý°Åµ¤âÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¡Ö¡ÈÂç¿Í¡É¤¬¡È³°¹ñ¸ì¡É¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤È¤¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬Êì¸ì¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤Î¤È¤Ï»ö¾ð¡¦´Ä¶¡¦Ç½ÎÏ¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤ÏÂç¿Í¤Î¡¢³°¹ñ¸ì¤Ë¤Ï³°¹ñ¸ì¤Î½¬ÆÀ¤Î»ÅÊý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¥¬¥ê¥ì¥ª¤¬¸À¤¦¡Ö¿¿¼Â¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥«¥¯¥·¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¥«¥¯¥·¥ó¤ò¤Ä¤«¤à¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ö¾åµ¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤ÆÎ¢ÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¡×¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö´Ý°Åµ¤òÇÓ½ü¤Ç¤¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¤«¤é»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤âÆ¬¤Ë»Ä¤ë¡¿ÌµÂÌ¤Ë¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤º¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Æ¤ë¡¿±Ñ¸ì¤ò°ìÈÖ³Î¼Â¡¢¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡Ö±Ñ¸ì¤ÎÀ¤³¦¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¯ÃÎÅªºî¶È¡×¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤È¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
----------
´Ø ÀµÀ¸¡Ê¤»¤¡¦¤Þ¤µ¤ª¡Ë
¥¹¥¿¥Ç¥£¥µ¥×¥ê ¹Ö»Õ
1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÊ¸³ØÉô±ÑÊ¸³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢Ê£¿ô¤ÎÂç³Ø¼õ¸³Í½È÷¹»¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë±ÑÊ¸Ë¡¡Ù¡¢¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë±ÑÊ¸ÆÉ²ò¡Ù¡¢¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë±Ñ²ñÏÃ¡Ù¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë±Ñ¸ìÊÙ¶¯½Ñ¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âNHK½ÐÈÇ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¿¿¡¦±ÑÊ¸Ë¡ÂçÁ´¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡ØÃæ³Ø±Ñ¸ì¤òËÜµ¤¤Ç¹¶Î¬¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎËÜ¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê¥¹¥¿¥Ç¥£¥µ¥×¥ê ¹Ö»Õ ´Ø ÀµÀ¸¡Ë