板谷由夏、大胆衣装姿に熱視線「大人の色気が際立つ」「一瞬で引き込まれた」
【モデルプレス＝2026/01/27】女優の板谷由夏が1月26日、自身のInstagramを更新。モノクロームで切り取られた大胆な衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】50歳女優「攻めてる」胸元ざっくり大胆衣装姿
◆板谷由夏、大胆衣装で魅せるモノクロショット
板谷は「今日は素敵なジュエリーの撮影でした。仕事はわたしの力の素です」と記し、撮影現場での1枚を投稿。引き締まったシルエットが際立つノースリーブの大胆なデザインの衣装に身を包み、椅子に腰掛けた自然体なポージングを披露している。
◆板谷由夏の投稿に反響
この投稿には「雰囲気が格好良い」「大人の色気が際立つ」「攻めてる」「モノクロが似合いすぎ」「空気感がレベチ」「静かな迫力がある」「一瞬で引き込まれた」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】