桃井かおり「旦那が焼けばそこいらのステーキじゃ敵わない」贅沢な食卓公開「家庭料理とは思えない」「焼き加減が完璧」の声
【モデルプレス＝2026/01/27】女優の桃井かおりが1月27日、自身のInstagramを更新。夫が作ったステーキを中心とした手料理を公開し、注目を集めている。
【写真】74歳ベテラン女優「家庭料理とは思えない」夫が焼いたレアステーキ＆お洒落副菜
桃井は「ステーキ！旦那が焼けばそこいらのステーキじゃ敵わない」とつづり、夫が焼いた綺麗なレアのステーキが並ぶ食卓の写真を投稿。「ピーマンと長ネギがお供なり、玉葱と鶏皮がゲストな今夜のおつまみ」と添えて、彩り豊かな副菜も紹介している。
この投稿には「焼き加減が完璧」「本格的で美味しそう」「盛り付けが上品」「家庭料理とは思えない」「センスが光っている」「見ているだけでお腹が空く」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
桃井かおり、贅沢ステーキの食卓披露
桃井かおりの投稿に反響
