【パペットスンスン×『ばかうけ』『瀬戸しお』】 再登場/ 再販希望の声多数で【栗山米菓】

「ばかうけ」や「星たべよ」などの米菓の製造･販売を手がける栗山米菓は、SNSで人気のキャラクター「パペットスンスン」とのコラボ商品2種を、数量限定で販売する。

2025年9月に発売した「スンスンばかうけアソート」と「スンスン瀬戸しおアソート」を再販売するもの。前回は発売後まもなく完売し、終売後も再販を望む声が多数寄せられたことから、今回の再販に至ったという。

2月2日(月)から公式オンラインショップで先行販売を実施。2月16日(月)からはオンラインショップに加え、全国のスーパー･ドラッグストアでも販売する。

「パペットスンスン」は、SNS総フォロワー300万人を超える人気キャラクター。“ゆるくて可愛い”世界観が人気で、民放テレビ番組でショートムービーも放送中。栗山米菓は、スンスンのSNSフォロワーを中心に、米菓への新規層の流入を目指すという。

〈商品概要〉

数量限定で、「スンスンばかうけアソート」と「スンスン瀬戸しおアソート」を販売する。特典でオリジナルシール1枚が付く。シールのデザインは全3種で、ランダムで封入される。

◆「スンスンばかうけアソート」

【内容量】20枚 (チーズ味: 2枚×5袋、コーンポタージュ味: 2枚×5袋)

【特典】 オリジナルシール1枚入り (全3種/ランダム封入)

◆「スンスン瀬戸しおアソート」

【内容量】14枚 (えび塩味: 1枚×7袋、うま塩味: 1枚×7袋)

【特典】オリジナルシール1枚入り (全3種/ランダム封入)

