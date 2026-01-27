「伍福軒」が“本日から”生まれ変わった　スープ・素材・製法・バランスを全面見直し【新作も登場】

ラーメンチェーン「東京背脂黒醤油ラーメン伍福軒」は、2026年1月27日（火）から、グランドメニューを刷新した。

今回のグランドメニュー変更では、伍福軒の味の要となる「スープ」をはじめ、素材・製法・バランスを見直した。

スープは、店舗で生の豚肉を使用し、丁寧に炊き上げる製法へと変更。肉の旨みをじっくりと引き出すことで、素材の味が重なり合った、コク深い味わいに仕上げた。チャーシューは、毎日店舗仕込みすることで、更に美味しく・満足感のある仕上がりに。玉子は、青森県産のブランド玉子「十六代真っ赤卵」を新たに採用。スープと一体感のある味わいが実現した。

今回のグランドメニュー変更で、新商品も登場。「スタミナラーメン」がラインナップに加わった。食べ応え抜群の中太麺に合わせるのは、伍福軒自慢のコク深い黒醤油。たっぷりのもやし、豪快なチャーシュー、背脂、刻みニンニクを盛り込み、一口目から満足感全開の、パンチある一杯に仕上げた。「今日はしっかり食べたい」そんな気分に応えるスタミナ系ラーメンだという。生卵（＋150円）をプラスすれば、麺を絡めて楽しむすき焼き風アレンジもできる。卓上のニンニクおろしと合わせて、自分好みに調整可能。

更に、同店の人気メニュー「油そば」も、さらに美味しくリニューアル。もちもち食感の中太麺に、香ばしい特製ダレがしっかりと絡む一杯。青森県産のブランド玉子「十六代真っ赤卵」を使用することで、タレとの一体感とコクがアップした。卓上のニンニクおろしやラー油での味変もでき、最後は追い飯で締めるなど、最後まで楽しめる。

【伍福軒】グランドメニューがパワーアップ

〈新商品登場〜定番メニューもさらに美味しく〜〉

【商品名】

スタミナラーメン ※新商品

・販売価格（税込）

並：990円

大：1,140円

生卵トッピング：150円

【商品名】

油そば ※さらに美味しくパワーアップ

・販売価格（税込）

並：860円

大：1,010円

追い飯：100円

〈グランドメニュー変更実施日〉

2026年1月27日（火）より。

【対象店舗】

東京背脂黒醤油ラーメン 伍福軒 全店舗