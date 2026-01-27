将棋の福間香奈女流六冠＝清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花＝が２７日、大阪・高槻市の関西将棋会館で棋士編入試験五番勝負の第１局に臨み、試験官の山下数毅四段に１０８手で敗れた。

振り駒の結果、先手は福間。戦型は自身が得意とするゴキゲン中飛車とした。昼食休憩ごろまで互角の形勢だったが、中盤で差が開いた。山下の４２手目が分岐点になったとして「（△７五飛を）△７二飛と引かれたところとか、手が広いので、それ以降の一手一手が難しくなったかなと思います」と振り返った。以降は昨年１０月１日付で四段に昇格した１７歳の現役最年少棋士を相手に防戦一方となり「全体的に元気がなかったというか。駒が引いていく将棋になってしまった」と反省した。

次局は２月１６日。片山史龍四段を相手に東京・将棋会館で行われる。「本局は一方的な内容になってしまった。次局は先後が決まってますけど、自分なりに全力を出し切れる状態でやりたいと思います」と前を見据えた。

福間は昨年１０月６日の第６７期王位戦予選（７組３回戦）で浦野真彦八段に２４０手で勝利して、直近の公式戦で不戦敗を含めて１０勝５敗、勝率６割６分７厘となり「公式戦の最も良いところから見て１０勝以上、なおかつ勝率６割５分以上」の条件をクリア。棋士編入試験の受験資格を取得した。

同試験は棋士番号の大きい棋士（プロ入りから日が浅い新人棋士）５人が順に試験官を務め、今回は第１局から山下、片山、生垣寛人四段、岩村凛太朗四段、炭崎俊毅四段が相手で、月１局のペースで行われる。５人から３勝すれば合格で、３敗すれば不合格となる。つまり残り４局を３勝１敗でないとクリアできない。

福間は２０２２年以来、自身４年ぶり２度目の受験（当時は里見姓）。前回は徳田拳士四段、岡部怜央五段、狩山幹生五段にストレートの３連敗を喫している。当時は「たぶん（再受験を）今後考えることはないのかな」と話していたが、昨年１２月に「結婚して出産していく課程の中で、自分自身の心境が変化しました」と話し、夫・健太さんと相談して再受験を決めたことを明かした。

女流棋士の棋士編入試験受験は過去２人で、２４年に西山朋佳女流二冠が受験。２勝３敗で不合格となっている。