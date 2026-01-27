40代のシミ、小じわ、口元の影まで…消えた！ “10の悩み”に対応するコンシーラーが、万能すぎて本気で手放せない
ヘアメイクアップアーティスト・河北裕介さんプロデュースの「&be（アンドビー）」は、クッションファンデーションやブラックスポンジ、ファンシーラー（後述）など、ヒット商品を世に送り出してきました。
そんな&beから、10の悩みを解決してくれるコンシーラー「テンシーラーUVプラス」が登場。どうしてもメイクでは隠せないシミに悩んでいる筆者は、前作のファンシーラーが大好きだったので、こちらもかなり期待大です！
そこで今回は、テンシーラーUVプラス発表会で、河北さんから直接教えていただいたテクニックをもとに本当にシミが消えるのか試してみました。
◆オレンジコンシーラーのブームの先駆けが進化
&be テンシーラーUVプラス（コンシーラー、ファンデーション）
SPF50+・PA++++ 全2色 各3,850円（税込）
カラー：ライトベージュ&オレンジ、ベージュ&オレンジ
ファンデ代わりにもなる「ファンシーラー」は、ファンデーションの伸びの良さと、コンシーラーのカバー力を兼ね備えた2色パレット。なかでもオレンジがとにかく使える！と話題になりました。筆者もかなりお世話になりました。
今回、次なる一手として登場したのが「テンシーラーUVプラス」です。
コンシーラーなのに、ハリ弾力不足やたるみが気になる大人の肌におすすめのペプチドを配合。他にも、保湿成分のナノヒアルロン酸やバクチオール、整肌成分のリポソーム化セラミドなどのスキンケア成分を贅沢に配合しているので、コンシーラー特有の乾燥対策にもバッチリ。せっかく隠した部分が乾燥により浮いてきてしまう、コンシーラーの逆効果現象の心配もありません。
何より、マルチに使える10機能を備えている点も見逃せません。
クマ、ニキビ跡や赤み、シミやそばかすのカバーのほか、シェーディングやハイライトにもなり、さらに、ほうれい線、口角のかげ、乾燥小じわなどを目立たなくしてくれます。要するに、10個の悩みを解消してくれる優れもの。しかも、こんなに高機能なのに、鉱物油やアルコール、紫外線吸収剤、シリコーン、パラベンなどがフリーな上に、石鹸とお湯でオフできる肌に優しい設計も嬉しいポイント。加えて、チップとブラシのツールがセットインされているので、外出先でもクマやシミ対策ができちゃいます。
ちなみに、ファンシーラーが発売した時もかなり話題になったので、ご存知の方も多いかもしれませんが、アンドビーは、オレンジでクマやシミを消すというブームの火付け役。そのアンドビーのコンシーラーが進化したのであれば、これはもう期待しかありません！
◆「気になるものは、とにかくオレンジで消す！」by河北裕介
テンシーラーUVプラスが優秀なのはわかったけれど、使い方がわからない。いまいち使いこなせていないと感じている筆者。今回は、アンドビーのプロデューサーである河北裕介さん直伝のテクを実際に試してみました。
河北さんいわく、
ファンデーションでは隠しきれないシミや肌のノイズは、コンシーラーのオレンジで隠すべきとのこと。
河北さん直伝、シミをカバーする方法：
1. 気になるシミにオレンジをのせる
2. その周りにクッションファンデを馴染ませる
3. 仕上げにシミの部分も軽くトントンします
なんとも簡単です。
筆者は右頬にあるシミがとにかく気になるので、この方法を試してみることに。
まずはオレンジでシミ部分をカバー。この時シミから少しはみ出るくらいにカバーします。続いてオレンジの周りにクッションファンデを塗布。&be（アンドビー）のクッションファンデを使用しましたが、手持ちのものでも大丈夫です。
