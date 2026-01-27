彼の電話にうっかり出ると「パパ〜？」とまさかの人物が…温泉デートが“地獄”に変わった／恋愛人気記事BEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2024年1月23日 記事は取材時の状況）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
身も心も癒されるはずの恋人との旅行が、思わぬハプニングで台無しに……なんて経験をしたことがある人は割と多いのではないでしょうか。
都内在住の小林明日香さん（仮名・38歳／派遣社員）は、出会って3ヶ月目の彼と温泉旅行を計画したそう。
「正直、思い出すのもまだ少しツラいですね。舞い上がっていた気持ちからの急降下だったので、ところどころ記憶がないくらい……」
そう語る明日香さん。いったいどんな経験をしたのでしょうか。
◆某マッチングアプリで出会った彼
誰もが聞いたことがある有名なマッチングアプリで、明日香さんが出会ったのは一つ年上の男性でした。
「彼とはお笑い好きという共通点があったので、話が合ったんです。私は昔からお笑い好きで、というか、むしろお笑いしか趣味がないので……、彼と一緒にお笑い芸人について話す時間は幸せでした」
仕事帰りのデートを重ね、「付き合って」と言う話にはならなかったものの、手を繋いだりキスをしたりする恋愛関係へと発展していったといいます。
◆温泉でまったり計画を立てる
「12月初旬に、『M-1グランプリを一緒に観よう』という話が出ました。『それなら、温泉旅行でも行ってゆっくり観るのもいいね』と彼のほうから誘ってきたんです」
大好きな彼との温泉旅行に、胸を弾ませる明日香さん。都心から2時間ほどで着く熱海の宿を予約します。
「男性と温泉に行くのが初めてのことだったので、熱海の宿をくまなく調べましたね。秘湯、ノスタルジック、和食の部屋出しなど、ワクワクしながら探して、少しお高めの素敵な旅館を予約しました」
◆ついに当日！ 彼の車で温泉宿へ
当日は、彼が明日香さんの家まで車で迎えにきました。
「彼が車で家まで迎えに来てくれました。これから温泉旅行に行くんだと思うと、興奮して倒れそうでした。初めてのことづくしだったので、あの時の気持ちはまだはっきりと覚えていますね」
明日香さんが予約した宿は、ホームページの写真で見た通りの素敵な場所でした。エントランスの高級感、スタッフの対応も完璧、お部屋も清潔でライトアップも理想の雰囲気を演出してくれていたそう。
チェックインを済ませてひと息つくと、彼が「温泉に入ってくるね」と部屋を出ます。
◆彼が忘れて行ったスマホが鳴った
明日香さんはドキドキしながら、部屋で彼が風呂から上がってくるのを待っていたそうです。しかし、彼が部屋を出て5分ほど経った頃、テーブルに置いてあった彼のスマホが鳴ります。
「彼がスマホを忘れていったことは、その時に気が付きました。とにかく着信音のボリュームが大きくて、隣のお部屋の迷惑になると思ったんですよね」
なかなか鳴り止まないスマホの着信音を下げようと、彼のスマホを触った明日香さん。なんと、間違えてその電話に出てしまったといいます。
◆電話をかけてきた人物とは!? 天から地への急降下
「サイドボタンを押したつもりが、応答してしまったみたいで。何か言わなくちゃと思って、とっさにスマホに耳を当てました」
すると、明日香さんが言葉を発する前に、「パパ？ ひろなが熱を出したから、今日は出来るだけ早く帰ってきて」と女性の声がしたそう。
「最初は、話がよくわからずに混乱していました。その後、はっと気が付いて慌てて電話を切りましたね。そう、彼は妻子持ちだったんですよ」
混乱しながらも、とにかくここから逃げたい！ と思った明日香さんは、置いたばかりの荷物を持って旅館を飛び出します。そして、走って駅まで向かったそうです。
◆友人の優しさに、冷えた心も温まった
「旅館から家までの記憶は薄らとしか覚えていません。自宅の最寄り駅に着くと、学生時代の友人が改札で待っていてくれました。助けて欲しくて、無意識に連絡していたんですよね。彼女を見たらほっとして、堪えていた涙が一気に溢れていました」
自宅に帰ると友人が暖かい飲み物を用意し、『M-1グランプリ』をつけてくれたそう。その優しさに、冷えた心も温まったといいます。
「その後、彼から連絡が来ることはありませんでした。私は普通に付き合っているつもりでいたので、ショックが大きくて……。いつか、笑って話せるようになったら、また誰かと恋愛したいな」
初めての事がたくさん詰まった3ヶ月の恋愛。少しでも早く、明日香さんがこの経験を笑い話にできることを願います。
＜取材・文／maki＞
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
身も心も癒されるはずの恋人との旅行が、思わぬハプニングで台無しに……なんて経験をしたことがある人は割と多いのではないでしょうか。
都内在住の小林明日香さん（仮名・38歳／派遣社員）は、出会って3ヶ月目の彼と温泉旅行を計画したそう。
そう語る明日香さん。いったいどんな経験をしたのでしょうか。
◆某マッチングアプリで出会った彼
誰もが聞いたことがある有名なマッチングアプリで、明日香さんが出会ったのは一つ年上の男性でした。
「彼とはお笑い好きという共通点があったので、話が合ったんです。私は昔からお笑い好きで、というか、むしろお笑いしか趣味がないので……、彼と一緒にお笑い芸人について話す時間は幸せでした」
仕事帰りのデートを重ね、「付き合って」と言う話にはならなかったものの、手を繋いだりキスをしたりする恋愛関係へと発展していったといいます。
◆温泉でまったり計画を立てる
「12月初旬に、『M-1グランプリを一緒に観よう』という話が出ました。『それなら、温泉旅行でも行ってゆっくり観るのもいいね』と彼のほうから誘ってきたんです」
大好きな彼との温泉旅行に、胸を弾ませる明日香さん。都心から2時間ほどで着く熱海の宿を予約します。
「男性と温泉に行くのが初めてのことだったので、熱海の宿をくまなく調べましたね。秘湯、ノスタルジック、和食の部屋出しなど、ワクワクしながら探して、少しお高めの素敵な旅館を予約しました」
◆ついに当日！ 彼の車で温泉宿へ
当日は、彼が明日香さんの家まで車で迎えにきました。
「彼が車で家まで迎えに来てくれました。これから温泉旅行に行くんだと思うと、興奮して倒れそうでした。初めてのことづくしだったので、あの時の気持ちはまだはっきりと覚えていますね」
明日香さんが予約した宿は、ホームページの写真で見た通りの素敵な場所でした。エントランスの高級感、スタッフの対応も完璧、お部屋も清潔でライトアップも理想の雰囲気を演出してくれていたそう。
チェックインを済ませてひと息つくと、彼が「温泉に入ってくるね」と部屋を出ます。
◆彼が忘れて行ったスマホが鳴った
明日香さんはドキドキしながら、部屋で彼が風呂から上がってくるのを待っていたそうです。しかし、彼が部屋を出て5分ほど経った頃、テーブルに置いてあった彼のスマホが鳴ります。
「彼がスマホを忘れていったことは、その時に気が付きました。とにかく着信音のボリュームが大きくて、隣のお部屋の迷惑になると思ったんですよね」
なかなか鳴り止まないスマホの着信音を下げようと、彼のスマホを触った明日香さん。なんと、間違えてその電話に出てしまったといいます。
◆電話をかけてきた人物とは!? 天から地への急降下
「サイドボタンを押したつもりが、応答してしまったみたいで。何か言わなくちゃと思って、とっさにスマホに耳を当てました」
すると、明日香さんが言葉を発する前に、「パパ？ ひろなが熱を出したから、今日は出来るだけ早く帰ってきて」と女性の声がしたそう。
「最初は、話がよくわからずに混乱していました。その後、はっと気が付いて慌てて電話を切りましたね。そう、彼は妻子持ちだったんですよ」
混乱しながらも、とにかくここから逃げたい！ と思った明日香さんは、置いたばかりの荷物を持って旅館を飛び出します。そして、走って駅まで向かったそうです。
◆友人の優しさに、冷えた心も温まった
「旅館から家までの記憶は薄らとしか覚えていません。自宅の最寄り駅に着くと、学生時代の友人が改札で待っていてくれました。助けて欲しくて、無意識に連絡していたんですよね。彼女を見たらほっとして、堪えていた涙が一気に溢れていました」
自宅に帰ると友人が暖かい飲み物を用意し、『M-1グランプリ』をつけてくれたそう。その優しさに、冷えた心も温まったといいます。
「その後、彼から連絡が来ることはありませんでした。私は普通に付き合っているつもりでいたので、ショックが大きくて……。いつか、笑って話せるようになったら、また誰かと恋愛したいな」
初めての事がたくさん詰まった3ヶ月の恋愛。少しでも早く、明日香さんがこの経験を笑い話にできることを願います。
＜取材・文／maki＞