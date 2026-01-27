タレントのマツコ・デラックス（53）が26日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演。最近の“悩み”を明かした。

2012年4月の番組スタートから長年にわたってマツコと「SUPER EIGHT」の村上信五（44）がコンビを組む同番組。

マツコは「もうガラケーがさ、子供用と高齢者用しかなくなったのよ」と話し出し、20代女性中心の観覧客から悲鳴に近い声が上がると「どっち？」と質問。これには観覧客から笑い声が起きたが、マツコは「どっち持てばいいの？」とさらに尋ねた。

これには村上が「いや、別に用途に合わせてでエエやんか別に。年重ねてるからいうて子供用使ったらアカンいうことはないで？」とフォローしたが、マツコは「でも、なんか“見守りケータイ”みたいなやつよ？」と悲しい顔。ガラケー愛用者の悲哀をにじませると、観覧客からは一斉に「あぁ〜…」とため息まじりの声が上がった。

「“らくらくフォン”を買うしかないんでしょ？アタシは」ともはや諦めモードのマツコ。村上は「まあ、でもメールもせえへんやん」とどうしてもスマホにしたくないマツコをなぐさめた。

すると、マツコは「なんなの？みんな。なんなの？バカみたいにLINEとかやってんの？みんな。何が楽しいの？あれ」と八つ当たり。

だが、村上は「もうあんまやってないんじゃないの？」とし「あんまりみんなパンパン来るの嫌やから、日中、機内モードにしてる子とかも出てきてるって…だいぶ若い子らは」と最近の傾向を明かした。

観客席の女性たちも一斉にうなずいたが、マツコは「だいぶ若い子らっていくつよ」とそこに引っかかり、改めて確認すると村上は「10代後半とか」と回答。

これにマツコは「じゃあ、こいつらももうババアね！」とし、観覧客の爆笑をさらうと「スマホに唯一乗っ取られた世代。IT・AI産業の言いなりよ、アンタたち」と最後は勝ち誇っていた。