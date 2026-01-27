入隊中・チャウヌ、税務トラブルを謝罪「責任を深く痛感しています」 経緯を説明【コメント全文】
韓国のアイドルグループ・ASTROのチャウヌが27日までに自身のインスタグラムを更新。自身の納税義務をめぐる報道を受け、謝罪した。
チャウヌは「最近、私に関連するさまざまな出来事により、多くの方々にご心配と失望をおかけした点、心よりお詫び申し上げます。今回のことをきっかけに、大韓民国の国民として納税の義務に向き合う私の姿勢が十分に厳格であったのか、自らを振り返り、深く反省しています」と謝罪。「現在、私は軍服務中ですが、決して今回の論争を避けるための意図的な選択ではありませんでした。昨年、これ以上軍入隊を先延ばしにできない状況となり、税務調査の手続きを終えられないまま入隊することになりました」と状況を説明した。
続けて「私の至らなさから生じた誤解であるため、その責任を深く痛感しています」と謝罪を重ね、「今後進行する税務関連の手続きに誠実に臨みます。また、関係機関から下される最終判断に従い、その結果を謙虚に受け止め、それに伴う責任を果たします。今後は自分自身をより厳しく見つめ直し、これまでいただいた愛に報いる気持ちで、より重い責任感を持って生きていきます」とつづった。
チャウヌをめぐっては、一部韓国メディアによって、韓国国税庁がチャウヌに対して所得税など200億ウォン（約20億円）を超える税金追徴を通知したと報じられていた。
【コメント全文】
※原文は韓国語
こんにちは。チャ・ウヌです。
最近、私に関連するさまざまな出来事により、多くの方々にご心配と失望をおかけした点、心よりお詫び申し上げます。
今回のことをきっかけに、大韓民国の国民として納税の義務に向き合う私の姿勢が十分に厳格であったのか、自らを振り返り、深く反省しています。
ここ数日間、どのようなお言葉からお伝えすれば、私によって傷つかれた方々に、私の申し訳ない気持ちが少しでも伝わるのか悩みながら、反省する時間を持ちました。
長々とした文章が言い訳のように聞こえたり、かえってご負担をおかけするのではないかと心配もしましたが、今回の事案について、私が直接お話しし、お詫び申し上げることが道理であるとの考えに至りました。
今、私は部隊内で1日の任務を終え、この文章を書いています。現在、私は軍服務中ですが、決して今回の論争を避けるための意図的な選択ではありませんでした。昨年、これ以上軍入隊を先延ばしにできない状況となり、税務調査の手続きを終えられないまま入隊することになりました。
しかし、これもまた私の至らなさから生じた誤解であるため、その責任を深く痛感しています。もし私が軍人の身分でなかったなら、今回のことで被害を受けられたすべての方々を一人一人訪ねて、頭を下げてお詫びしたい気持ちで、心を込めてこの文章を書いています。
過去11年という長い歳月の間、持っているものよりも、不足している点のほうが多い私が、皆さまが惜しみなく送ってくださった愛と応援のおかげで、今の「チャ・ウヌ」という立場にいることができました。だからこそ、これまで不足な私を信じて応援してくださったすべての方々と、共に働いてきた多くの方々に、ご恩返しはできないまでも、大きな傷と疲れを与えてしまったことに、言葉にできないほど申し訳ない気持ちです。
今後進行する税務関連の手続きに誠実に臨みます。また、関係機関から下される最終判断に従い、その結果を謙虚に受け止め、それに伴う責任を果たします。
今後は自分自身をより厳しく見つめ直し、これまでいただいた愛に報いる気持ちで、より重い責任感を持って生きていきます。
改めて、ご心配をおかけした点、心よりお詫び申し上げます。
2026年1月26日
チャ・ウヌ 拝
