サッカーJ1の浦和が27日にさいたま市内での練習を公開し、桐蔭横浜大から新加入のFW肥田野蓮治（22）が27年ぶりの快挙に意欲を示した。週末に予定されている非公開の練習試合に向け「開幕スタメンを目指しているので、結果を出して開幕スタメンを取りたい」と力を込めた。

26〜27年シーズンからの秋春制移行に伴う百年構想リーグは2月6日に開幕。浦和は7日にアウェーで千葉と対戦する。約4カ月の特別シーズンとして記録はリーグ戦、リーグカップ戦とそれぞれ独立して扱われるが、浦和のFW登録ルーキーが開幕戦で先発に抜てきされれば、97年の永井雄一郎、99年の盛田剛平に続き史上3人目となる。

特別指定選手として出場した昨年11月の岡山戦で得点して鮮烈デビュー。今月実施した沖縄キャンプ中の12日のJFL沖縄SV、同20日の京都との練習試合でもゴールを決めた。得点だけでなく前線からの強度の高い守備でもアピールに成功。FWキーセテリンらとの1トップ争いはし烈で「キャンプで課題が出たので、守備の戦術理解や動き出しの質を高めていきたい」と視線を上げた。