¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ï¿·Âç´Ø¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤¬£²¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éÍèÆü£³Ç¯ÌÜ¡¢¤Þ¤À£²£±ºÐ¤Ê¤¬¤éÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ò¸«¤»¤ëÍ×°ø¤È¤Ï¡©£Î£È£Ë¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë£Ö£Ô£Ò½Ð±é¤·¤¿°Â¼£ÀîÉô²°¤Î½÷¾¡¦¿ùÌî¿¹³¨è½¤µ¤ó¤¬Éô²°¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁêËÐ¤Î¸¦µæ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢²áµî¤Î¥â¥Î¤ò¤ß¤¿¤ê¤È¤«¡¢ËÜÅö¤ËÀ¸³è¤È»Å»ö¤¬´°Á´¤Ë°ìÂÎ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤è¤¯£²£±ºÐ¤ÎÀÄÇ¯¤Ç¤³¤ó¤Ê¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿³¨è½¤µ¤ó¡£°ìÈÌÅª¤Ë¸À¤¨¤ÐÂç³Ø£³Ç¯À¸¤ÎÇ¯Îð¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥×¥í¤È¤·¤ÆÁêËÐ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤¬½ÐÀ¤³¹Æ»¤ò¤Ð¤¯¿Ê¤·¤Æ¤¤¿Í×°ø¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ê¿·Âç´Ø¤Î¡Ë½Å°µ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾ì½ê¤Î¸åÈ¾¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤³ºÇ¶áÌ²¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÍ¥¤·¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿³¨è½¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ°ÂÀÄ¶Ó¤â²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö¤¹¤´¤¯¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë°Â¼£Àî¿ÆÊý¤âÀé½©³Ú¸å¤Ë¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼èºà¤Ë¡Ö½éÆü¤ÏÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¾ì½êÃæ¤Ï¡ËÌµÍý¤·¤Æ²æËý¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÆü¤ÎÌë¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤Ì¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÂåÊÛ¡£Àé½©³Ú¤ÎÄ«¤Ï¡Ö°ìÆü°ìÈÖ¤À¤«¤é´èÄ¥¤ì¤è¡×¤È¿´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ê¤·¤Ã¤«¤ê¡Ë¿²¤é¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡×¤ÈÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Î©¾ì¤Î½Å¤ß¤âÀâ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÂç´Ø¤È¤·¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¾¡¤ÁÉé¤±¤É¤¦¤³¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡ÊÂç´Ø¤é¤·¤¯¡ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡Ê»ØÆ³¤·¤¿¡Ë¡£¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¡Ê¤³¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤¿¡ËÍè¾ì½ê¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿»Õ¾¢¡£ÅÚÉ¶¤Ç¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢ÎéÀá¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤»Ñ¤ÏÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£·¯¤¬Âå¤â°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â£Ö°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë°ÂÀÄ¶Ó¡£¤½¤Î°ìÃ¼¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿½÷¾¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£