将棋の福間香奈女流六冠（清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花、33）の棋士編入試験第1局が1月27日に大阪府高槻市の「関西将棋会館」で行われ、試験官を務めた山下数毅四段（17）に108手で敗れた。試験は若手棋士5人と対戦する五番勝負で、3勝を挙げれば合格となる。黒星発進となった福間女流六冠は、次戦から巻き返しを図ることができるか。第2局は2月、試験官は片山史龍四段（21）が務める。

【映像】福間女流六冠 終局後の表情

福間女流六冠にとって2度目の棋士編入試験が開幕。第1局では、現役最年少棋士の17歳・山下四段に挑むこととなった。振り駒で福間女流六冠の先手番となると、中飛車対居飛車の対抗形に展開。中盤では激しい攻防戦が繰り広げられたものの、山下四段が決断良く指し進めて主導権を握ると、一気にリードを広げていった。

優勢を築いた山下四段の前進は止まらず、先手陣に猛攻を仕掛けた。福間女流六冠も対応しつつ逆転の道を模索したが、後手からの攻めはどこまでも厳しい。その差は埋まらず、開幕局では力を発揮できずに投了を告げることとなった。

福間女流六冠は2022年以来、2度目の受験となる。前回はストレートの3連敗で不合格に。それでも結婚・出産を経て再び受験資格を獲得し、再試験に臨んでいる。第1局では最年少棋士を相手に苦戦を強いられることになったが、第2局から巻き返しを図りたいところだ。

終局後、福間女流六冠は「全体的にあまり元気がなく、駒が引いていく将棋になってしまった。本局は一方的な内容になってしまった」とコメント。「第2局以降は先後が決まっているので、自分なりに全力を出し切れる状態にしたい」と次なる戦いへ視線を向けていた。

試験は月に1回予定されているが、2月の第2局予定日は未定。なお、試験官は2025年10月に四段昇段を果たした居飛車党の片山四段が務める。

福間女流六冠は、現在タイトル防衛戦のユニバーサル杯女流名人戦の期間中でもある。こちらも第1局では挑戦者の西山朋佳女流二冠に敗れており、巻き返しのきっかけが欲しいところだ。タイトル防衛、さらには夢の棋士編入を叶えることができるのか。今後の戦いからも目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）