¡ÖÁÒÌî¤µ¤ó¤«¤é¤Ï15¾¡¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤¬à¥Ý¥¹¥ÈÍ¸¶á¤Î¸°¡¡24Ç¯¤Ë9¾¡¤âºòµ¨¤ÏÅÐÈÄ¤Ê¤·¡¡·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¡Ö¼è¤êÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤1Ç¯¤Ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬27Æü¡¢º£µ¨¤Î´°Á´Éü³è¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤Ë9¾¡¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ëº¸Ê¢Ä¾¶Ú¤òÄË¤á¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬Ä¹°ú¤¼ÂÀïÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÃÞ¸å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë´À¤òÎ®¤·¡Ö¤¹¤´¤¯¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¡£¸µµ¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡Ê2·î¤Î¡Ë¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¤Èº£µ¨¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¸þ¤±¤ÆÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Á´ÊÆ¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ±¦ÏÓ¤ÏÍèÆü6Ç¯ÌÜ¤Î24Ç¯¤Ë¤½¤ÎÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£20»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢9¾¡4ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨1¡¦95¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï¤±¤¬¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤¿¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤È¡¢4·î¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤¹¤ë¤Ê¤É¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬Â³¤¤¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤±¤¬¤ò¤»¤º¤Ë1Ç¯´Ö·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ°ìÈÖ¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Ç¯¤â¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·ò¹¯¤Ç1Ç¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤ÄÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡ºò½©¤Îµ¢¹ñ¸å¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥×¥é¥ó¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¡£¡ÊÂÎ¤Ï¡Ë¤è¤ê¶¯ð×¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡£12·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤âºÆ³«¤·¤¿¡£¡Ö¸þ¤³¤¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤âÅê¤²¤¿¡£¸å¤ÏÂÇ¼Ô¤òÎ©¤¿¤»¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¼ÂÀï¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯ÃÊ³¬¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡25Ç¯¤«¤é¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤ò´Þ¤àÁí³ÛºÇÂç1ÀéËüË¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó14²¯4ÀéËü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤âºÇ½ªÇ¯¡£¡ÖºòÇ¯¤¬²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤½¤³¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£¼è¤êÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤1Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¡Â©¤â¹Ó¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï±¦¤Î¼çÀïµé¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ïà180¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î·êá¤¬¶õ¤¤¤¿¡£24Ç¯¤Ë¤Ï120¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ø¤Î¼óÇ¾¿Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£¡ÖÁÒÌî¤µ¤ó¤«¤é¤Ï15¾¡¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡Ë·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡ÊÅê¼ê¡Ë¤«¤é15¾¡¤ò¥Î¥ë¥Þ¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬ÆüËÜÁª¼ê°·¤¤¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é³°¹ñ¿ÍÏÈ¤Î¼«Í³ÅÙ¤â¹¤¬¤ë¡£¡Ö°ìºòÇ¯¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤«¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡£V3¤Ë¸þ¤±¤ÆÀèÈ¯¿Ø¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê±¦ÏÓ¤¬Ìá¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£
¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë