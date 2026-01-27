プロ野球・オリックスは26日、ボブ・シーモア選手の入団会見を行いました。

27歳、191cm・113kgのシーモア選手。ウェイクフォレスト大学を経て、レイズ傘下のマイナーリーグでプレーしてきました。昨季3Aでは30本塁打を記録。念願のメジャーデビューも果たし、26試合に出場で1本塁打含む打率.205をマークしました。

会見に出席したシーモア選手は「この場所にいることを光栄に思いますし、とても楽しみな気持ちでいっぱいです」と笑顔で回答。自身のセールスポイントについて「バッティングに自信があります。特にパワーの部分をしっかりと見せられたらいいなと思います。とにかくチームが優勝するために、チームメートのみんなと協力して、日々全力プレーでがんばります」と話します。

「一番簡単ですし、呼びやすいと思いますので、“ボブ”と呼んでくれたら嬉しいです」とファンへ呼びかけ、「これから、チームのために全力プレーでがんばりますので、応援よろしくお願いします」と意気込みました。

背番号は「45」となります。